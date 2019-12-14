رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد الترتيبات النهائية للمعرض الفني الأول للموهوبين والمبتكرين

تفقد الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الترتيبات النهائية للمعرض الفني الأول للموهوبين والمبتكرين، الذي تنطلق فعالياته غدا، وينظمه قطاع المعاهد الأزهرية في الفترة من ١٥ إلى ١٧ ديسمبر بمقر مركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر.



وقال الشيخ علي خليل، إن المعرض الفني للموهوبين والمبتكرين هو الأول الذي يقيمه الأزهر الشريف بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، دعمًا للطلاب الموهوبين وتحفيزهم على الابتكار والتميز في المجالات العلمية والفنية المختلفة.



وأضاف رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أننا نعمل على دعم كل الطلاب في كافة المجالات، لإعداد أجيال متميزة قادرة على فتح آفاق جديدة ورسم مستقبل هذا الوطن.



ويَفتتِح غدا الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، فعاليات المعرض، بحضور لفيف من قيادات الأزهر، والشخصيات العامة، بالإضافة إلى ٣٢ من المعلمين والطلاب والمشرفين من كل منطقة أزهرية.