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أول رد من شمس البارودي على شائعة خلعها الحجاب وعودتها للتمثيل

السبت 14/ديسمبر/2019 - 03:17 م
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شمس البارودي
شمس البارودي
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انتشرت في الآونة الآخيرة، شائعة خلع الفنانة شمس البارودي، رزوجة النجم حسن يوسف، للحجاب؛ من أجل العودة إلى التمثيل، وهو ما كشفته النجمة وعائلتها.

التقطت أسرة الفنانة المعتزلة، شمس البارودي، صورة تجمعهم، برفقة الفنان القدير حسن يوسف، في منزلهم، برفقة أحفادهم.

وسرعان ما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الصورة، والتي ظهرت فيها شمس البارودي، وهي ترتدي الحجاب، بجوار زوجها.

واتضح من الصورة، أن شمس البارودي لا تزال ترتدي الحجاب، ولم تخلعه، وهو ما يكذب شائعة خلعها الحجاب، ولتقطع الصورة الشك، المتعلق بعودة النجمة المعتزلة للتمثيل.

ونفت أسرة شمس البارودي الشائعة، وأكدوا على أن الأخبار المتناقلة، لا تخرج عن كونها إشاعات، حيث أن النجمة المعتزلة، تهتم بأسرتها، وليس هناك نية للعودة إلى الفن.



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