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ضاحي خلفان يهاجم السعوديين ويصفهم بـ"الشعب الفاشل".. فما السبب!

السبت 14/ديسمبر/2019 - 03:04 م
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ضاحي خلفان
ضاحي خلفان
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شن نائب قائد شرطة دبي السابق، الفريق ضاحي خلفان، هجومًا حادًا على السعودية، بعد حملة مقاطعة المنتجات الإماراتية.

وكتب "ضاحي خلفان" في تغريدة مثيرة، أمس الجمعة: "الشعب السعودي لا يعرف إلا النقد والتنظير على الشعوب، شعب فاشل لا يستطيع صناعة فرشاة أسنان ينتقد صناعة دولة سبقته بعشرات السنين، حقيقة يجب إدراكها".

وفي وقتٍ لاحق، حذف المسؤول الإماراتي السابق ضاحي خلفان التغريدة، بعد الهجوم عليه من مغردين إماراتيين وسعوديين متهمين إياه بإحداث فرقة بين الشعبين.

وقال الناشط الحقوقي الإماراتي عبد الله الطويل، في تغريدة له: "رغم حذف ضاحي خلفان، للتغريدة إلا أنها ستبقى في ذاكرة السعودي.. كم يجيد هؤلاء الكائنات الغريبة استجلاب العداء لدولتنا.. فبدلًا من الاعتراف بالخطأ نشعل الحطب!".

وكان مغردون سعوديون، أطلقوا حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، لمقاطعة المنتجات الإماراتية، بعد أن أغرقت الأخيرة السوق السعودي ببضائع، قالوا إنها "مغشوشة".

ودشن نشطاء هشتاج "#مقاطعة_المنتجات_الإماراتية"، عبروا خلاله عن سخطهم حيال إنتاج البضائع الإماراتية خارج دولة الإمارات وحظر بيعها داخل الدولة، إذ يرون أن معظمها إما "مغشوش" أو "مقلد".
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الكلمات المفتاحية

ضاحي خلفان حملة مقاطعة المنتجات الاماراتية الشعب الفاشل الشعب السعودي السعودية

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