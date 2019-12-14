«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول NOW جول SALAH



ويستضيف ملعب أنفيلد معقل الريدز، مباراة قوية للغاية لأصحاب الدار ضد واتفورد، كورة ستار ضمن منافسات الجولة السابعة عشر للدوري الإنجليزي KOORA STAR، واتفورد يحل ضيفًا على ليفربول، بقمة الدوري الإنجليزي.



موعد مباراة ليفربول وواتفورد بالبريميرليج



وتقام مباراة ليفربول الإنجليزي المحترف بين صفوفه المصري محمد صلاح MOHAMED SALAH ضد وواتفورد، في الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة والثالثة والنصف ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة والرابعة والنصف بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وواتفورد بالبريميرليج



وتُذاع مباراة ليفربول بقيادة المصري محمد صلاح MOHAMED SALAH ضد وواتفورد، أونلاين ONLINE عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية bein Sports HD2، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي.



كورة جول ويسعى ليفربول الإنجليزي، لتحقيق الفوز وسط أرضه وجماهيره ومواصلة الابتعاد بصدارة جدول الترتيب، KOORA GOAL، ليفربول يستضيف واتفورد بالدوري الإنجليزي.



ويحتل ليفربول الإنجليزي، صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة جمعها من الفوز في 15 مباراة والتعادل في واحدة فقط، يلا شووت بلس مشاهدة مباراة ليفربول ضد واتفورد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر YALLA SHOOT PLUS، بالبريميرليج، بينما يحتل واتفورد، المركز الأخير برصيد 9 نقاط.



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بث مباشر كورة أونلاين مباراة ليفربول المحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح MOHAMED SALAH ضد واتفورد، اليوم السبت 14 ديسمبر الجاري، KOORA ONLINE، تابع بث مباشر ليفربول وواتفورد، وبالبريميرليج.