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تشكيل قمة الترجي والهلال في مونديال الأندية

السبت 14/ديسمبر/2019 - 02:57 م
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الهلال السعودي
الهلال السعودي
الفجر الرياضي
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أعلن معين الشعباني المدير الفني لنادي الترجي التونسي تشكيلة فريقه لمباراة الهلال السعودي في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في قطر.

تشكيل الترجي ضم الهلال

حراسة المرمى: معز بن شريفية

خط الدفاع: سامح الدربالي - إلياس الشتي - محمد علي اليعقوبي - عبد القادر بدران

خط الوسط: فوسيني كوليبالي - كوامي بونسو - عبد الرؤوف بن غيث - -حمدو الهوني

خط الهجوم: أنيس البدري - إبراهيم واتارا

تشكيل الهلال السعودي ضد الترجي

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: محمد البريك وعلي آل بليهي وجانج سو وياسر الشهراني

خط الوسط: جوستاف كويلار ومحمد كنو وأندريه كاريلو وسالم الدوسري

خط الهجوم: كارلوس إدواردو وعمر خربين


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