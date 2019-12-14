تشكيل قمة الترجي والهلال في مونديال الأندية

أعلن معين الشعباني المدير الفني لنادي الترجي التونسي تشكيلة فريقه لمباراة الهلال السعودي في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في قطر.





تشكيل الترجي ضم الهلال





حراسة المرمى: معز بن شريفية





خط الدفاع: سامح الدربالي - إلياس الشتي - محمد علي اليعقوبي - عبد القادر بدران





خط الوسط: فوسيني كوليبالي - كوامي بونسو - عبد الرؤوف بن غيث - -حمدو الهوني





خط الهجوم: أنيس البدري - إبراهيم واتارا





تشكيل الهلال السعودي ضد الترجي





حراسة المرمى: عبد الله المعيوف





خط الدفاع: محمد البريك وعلي آل بليهي وجانج سو وياسر الشهراني





خط الوسط: جوستاف كويلار ومحمد كنو وأندريه كاريلو وسالم الدوسري





خط الهجوم: كارلوس إدواردو وعمر خربين



