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غرفة السياحة تكشف حقيقة عدم توثيق شركات في بوابة العمرة

السبت 14/ديسمبر/2019 - 03:03 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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نفى إيهاب عبد العال، عضو غرفة شركات السياحة، ما تردد بشأن عدم السماح لبعض الشركات السياحية بالتوثيق ببوابة العمرة المصرية، موضحًا أنه قد تم التوثيق بالفعل لنحو 1833 شركة، ومتبقي نحو 33 شركة غير مستوفين لشرط تفعيل الكود الخاص بهم.

وأشار "عبد العال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "همزة وصل" المذاع عبر النيل للأخبار، اليوم السبت، إلى أنه يجب إعطاء مهلة لتلك الشركات حتى يتمكنوا من تفعيل الكود، فتلك الشركات بها موظفين وعمال، ودراسة حالتهم، معتبرًا أنه كان يجب تجنيب عدد من التأشيرات لهم، وفي حالة عدم استيفائهم الشرط يتم توزيعها على باقي الشركات.

وأضاف أنهم خاطبوا وزارة السياحة لمناقشة الأمر مرة أخرى، منوها بأن وزارة السياحة لم ترتكب خطأ، ولكن كان يجب تجنيب تأشيرات لهم خاصة وأن تفعيل الكود ليس بيد الشركات.
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