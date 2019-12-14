أسعار النفط ترتفع إلى أعلى مستوياتها في 3 أشهر

ارتفعت أسعار النفط، إلى أعلى مستوياتها في نحو 3 أشهر مع ترحيب المستثمرين بالتقدم في حل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين ونتيجة حاسمة للانتخابات العامة في بريطانيا.





وأعلنت واشنطن وبكين عن اتفاق (مرحلة واحد) يقلص بعض الرسوم الجمركية الأميركية في مقابل زيادة مشتريات الصين من السلع الزراعية الأميركية.





وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 1.02 دولار بما يعادل 1.6 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 65.22 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 89 سنتا أو 1.5 بالمئة إلى 60.07 دولار.





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وأغلق كلا الخامين عند أعلى مستوياته منذ 16 سبتمبر، مرتفعا أكثر بقليل من 1 بالمئة على مدار الأسبوع.





وقال فيل فلين، المحلل لدى برايس فيوتشرز غروب في شيكاغو: "يبدو أن الرئيس ترامب حصل على اتفاق التجارة الذي أراده في الوقت المناسب قبل عيد الميلاد".





وأضاف أنه في حين "قفزت الأسواق" بفعل أنباء التجارة فإنه يود معرفة مزيد من التفاصيل من الصينيين.