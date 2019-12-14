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«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر beIN المفتوحة هدف صلاح I7SRY رابط ماتش ليفربول اليوم SALAH

السبت 14/ديسمبر/2019 - 02:57 م
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بوابة الفجر
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يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة البث المباشر للمباراة القوية التي ستجمع ليفربول ضد واتفوردYALLA SHOOT 7ASRY، في إطار الجولة السابعة من الدوري الإنجليزيkora live.
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تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم السبت، ويمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول و واتفورد على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول و واتفورد في الدوري الإنجليزي عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش ليفربول و واتفورد ، كما يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة ليفربول و واتفورد في الدوري الإنجليزي.
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