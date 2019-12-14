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حملة "نورت مصر" تكرم هاني شاكر بسبب دوره المؤثر في تنشيط السياحة

السبت 14/ديسمبر/2019 - 04:38 م
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هاني شاكر
هاني شاكر
يارا أحمد
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قرر القائمون على حملة "نورت مصر"، برئاسة الكاتب الصحفي قدري الحجار، تكريم أمير الغناء العربي هاني شاكر، لدوره المؤثر في دعم قوة مصر الناعمة من خلال نقابة المهن الموسيقية وتقديرًا على ما قدمه من جهود واضحة وبارزة من أجل دعم وتشجيع السياحة في مصر خلال الفترة السابقة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر مساء الساعة السادسة بفندق هيلتون كورنيش.

وذلك بحضور الخبير السياحي أحمد صدقي ورئيس تنشيط السياحة بالإسكندرية محمد سعد ولفيف من الإعلاميين والصحفيين.

حملة "نورت مصر"، كرمت العديد من النجوم خلال الفترة الماضية في مقدمتهم أنغام وأشرف عبدالباقي ومدحت صالح وإيهاب توفيق ومصطفي قمر وأحمد رزق وهاني رمزي والموسيقار يحيي خليل وحمادة هلال وإيمان البحر درويش والمخرج عمر عبد العزيز لدعمهم تنشيط السياحة العربية لمصر.
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