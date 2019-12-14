عاجل.. الأهلي يهدد كهربا بعقوبات مغلظة

حذر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الجديد، والذي وقع على عقود إنتقاله خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وطالب عبدالحفيظ، كهربا بالالتزام بكافة تعليماته محذرًا إياه من التحدث عبر وسائل الإعلام سواء الصحفية أو التلفزيونية خلال الفترة المقبلة قبل الرجوع إليه أو الحصول على إذن مسبق.



كما وجه عبدالحفيظ، تحذير شديد اللهجة للاعبه بالابتعاد عن ردود السوشيال ميديا، وعدم الانصياع وراء مشاغبات الجماهير، والتركيز فقط في برنامجه التأهيلي لحين مشاركته بداية من يناير المقبل.



وهدد عبدالحفيظ كهربا، بالعقوبات المغلظة حسب لائحة الريق الموقع عليها، في حال عدم الالتزام بتعليماته التي أوصى بها، والتي جاءت لانتظام اللاعب وعودته بشكل أقوى للملاعب.



وأعلن مسؤولو النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، عن التعاقد مع اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير المقبل.



وجاء ذلك في صفقة انتقال حر بعدما قام كهربا، بفسخ تعاقده مع نادي أفيش البرتغالي بالتراضي قبل أيام، ولتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



ومن المُنتظر أن يخضع كهربا، لبرنامج تأهيلي تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال، من أجل تجهيزه للمشاركة في المباريات بداية من العام الجديد.



ومن المقرر أن يحصل كهربا، على 9 ملايين جنهيًا بالموسم الواحد، ومعاملته كلاعب من الفئة الأولى، بعدما فسخ تعاقده مع ديسبورتيفو البرتغالي، ودفع الشرط الجزائي.



واشترط مسؤولو النادي الأهلي على اللاعب، بتحمل كافة الأتعاب والإجراءات القانونية، حال تلقيه أي عقوبات مادية من المحكمة الرياضية الدولية.



ومن المنتظر أن يحصل اللاعب على قيمة دعائية تُقدر بقيمة 3 ملايين جنيهًا، حسب الاتفاق الذي وقعه اليوم في وجود وكيله وأمير توفيق مدير تعاقدات القلعة الحمراء.



وكان كهربا أعلن عن فسخ تعاقده مع الزمالك، في بداية الموسم الجاري بعدما تكاسل مسؤولو القلعة البيضاء عن تفعيل تجديد تعاقده في المدة القانونية حسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، ويستغلها للرحيل إلى الدوري البرتغالي والانتقال إلى أفيس البرتغالي، بعدما حصل على بطاقة دولية مؤقتة لحين فض النزاع مع ناديه.