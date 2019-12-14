عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. الأهلي يهدد كهربا بعقوبات مغلظة

السبت 14/ديسمبر/2019 - 02:53 م
Advertisements
كهربا
كهربا
محمد الصو
Advertisements
حذر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الجديد، والذي وقع على عقود إنتقاله خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وطالب عبدالحفيظ، كهربا بالالتزام بكافة تعليماته محذرًا إياه من التحدث عبر وسائل الإعلام سواء الصحفية أو التلفزيونية خلال الفترة المقبلة قبل الرجوع إليه أو الحصول على إذن مسبق.

كما وجه عبدالحفيظ، تحذير شديد اللهجة للاعبه بالابتعاد عن ردود السوشيال ميديا، وعدم الانصياع وراء مشاغبات الجماهير، والتركيز فقط في برنامجه التأهيلي لحين مشاركته بداية من يناير المقبل.

وهدد عبدالحفيظ كهربا، بالعقوبات المغلظة حسب لائحة الريق الموقع عليها، في حال عدم الالتزام بتعليماته التي أوصى بها، والتي جاءت لانتظام اللاعب وعودته بشكل أقوى للملاعب.

وأعلن مسؤولو النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، عن التعاقد مع اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير المقبل.

وجاء ذلك في صفقة انتقال حر بعدما قام كهربا، بفسخ تعاقده مع نادي أفيش البرتغالي بالتراضي قبل أيام، ولتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ومن المُنتظر أن يخضع كهربا، لبرنامج تأهيلي تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال، من أجل تجهيزه للمشاركة في المباريات بداية من العام الجديد.

ومن المقرر أن يحصل كهربا، على 9 ملايين جنهيًا بالموسم الواحد، ومعاملته كلاعب من الفئة الأولى، بعدما فسخ تعاقده مع ديسبورتيفو البرتغالي، ودفع الشرط الجزائي.

واشترط مسؤولو النادي الأهلي على اللاعب، بتحمل كافة الأتعاب والإجراءات القانونية، حال تلقيه أي عقوبات مادية من المحكمة الرياضية الدولية.

ومن المنتظر أن يحصل اللاعب على قيمة دعائية تُقدر بقيمة 3 ملايين جنيهًا، حسب الاتفاق الذي وقعه اليوم في وجود وكيله وأمير توفيق مدير تعاقدات القلعة الحمراء.

وكان كهربا أعلن عن فسخ تعاقده مع الزمالك، في بداية الموسم الجاري بعدما تكاسل مسؤولو القلعة البيضاء عن تفعيل تجديد تعاقده في المدة القانونية حسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، ويستغلها للرحيل إلى الدوري البرتغالي والانتقال إلى أفيس البرتغالي، بعدما حصل على بطاقة دولية مؤقتة لحين فض النزاع مع ناديه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نادي الاهلي محمود كهربا كهربا اخبار الاهلي

أخبار تهمك

«يلاشووت Mohmmed Salah» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الليفر

منذ ساعة الا ربع

مشاهدة مباراة ليفربول liverpool وواتفورد قنوات مفتوحة تعلن بث مباراة ليفربول مجاناً.. رابط ليفربول صلاح بث مباشر SALAH

منذ حوالي 6 ساعات

«شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر رابط ماتش SALAH LIVERPOOL يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول YOUTUBE

منذ نصف ساعة

يلا شوت| live مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر محمد صلاح اليوم السبت 2019/12/14 الدوري الإنجليزي بلس

منذ أقل من ساعتين

رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة ليفربول ضد وواتفورد بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT مجانا بدون تقطيع هدف صلاح hd

منذ أقل من ساعتين

كعب ساحر من محمد صلاح في مباراة ليفربول وواتفورد (فيديو)

منذ 36 دقيقة

«يلا شووت» NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر Premier League كورة جول ONLINE رابط ماتش ليفربول LIVER

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل- مفاجآت مدوية في قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود غدًا

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. الأهلي يهدد كهربا بعقوبات مغلظة

منذ 33 دقيقة

«يلا شوت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر KORA live كورة ستار II7SRY رابط ماتش ليفربول جودة متعددةsalah beIN

منذ أقل من ساعتين

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول NOW جول SALAH

منذ 17 دقيقة

يلا شووت MATCH LIVER مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش ليفربول قناة مفتوحة

منذ 34 دقيقة

«يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر REDS LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش ليفربول جودة متعددة NOW

منذ ساعة و 24 دقيقة

«يلاشووت Mohmmed Salah» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول

منذ أقل من ساعة

KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة ليفربول وواتفورد بث مباشر LIVERPOOL NOW كورة لايف SALAH MATCH رابط ماتش ليفربول NOW

منذ ساعة و 28 دقيقة

«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر beIN المفتوحة هدف صلاح I7SRY رابط ماتش ليفربول اليوم SALAH

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

فئة أولى وتحمل العقوبات.. التفاصيل الكاملة لتوقيع كهربا مع الأهلي

خلال ساعات.. الأهلي يعلن رسميًا تعاقده مع "كهربا"

الأهلي يطلق العنان لصفقة الموسم بمؤازرة الفريق أمام دجلة...تعرف على الحقيقة؟

كهربا يستقر على رقم قميصه مع الأهلي

خاص| كهربا بجوار التتش في انتظار إشارة الدخول للتوقيع مع الأهلي

خاص| محمد محمود طريق الأهلي لقيد كهربا محليًا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:04 م

«يلا شووت» NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر Premier League كورة جول ONLINE رابط ماتش ليفربول LIVER

«يلاشووت Mohmmed Salah» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الليفر

02:40 م

يلا شوت| live مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر محمد صلاح اليوم السبت 2019/12/14 الدوري الإنجليزي بلس

01:49 م

KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة ليفربول وواتفورد بث مباشر LIVERPOOL NOW كورة لايف SALAH MATCH رابط ماتش ليفربول NOW

01:57 م

«يلا شوت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر KORA live كورة ستار II7SRY رابط ماتش ليفربول جودة متعددةsalah beIN

01:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status