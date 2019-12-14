يلا شووت MATCH LIVER مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش ليفربول قناة مفتوحة



ويستضيف نادي ليفربول الإنجليزي COOL KORAالذي يلعب له النجم المصري محمد صلاح نادي واتفورد في ملعب



أنفيلد رود، في الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز



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ويسعى مدرب ليفربول يورجن كلوب للفوز بالمباراة من أجل تعزيز صدارة الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وسيقود النجم المصري محمد صلاح YALLA KORA فريقه ليفربول لمواجهة واتفورد، حيث من المتوقع أن تكون تشكيلة فريقه كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكير

خط الدفاع: ترينت أليكسندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – جو جوميز – أندي روبيرستون.

خط الوسط: جوردان هيندرسون –أ ليكس أوكسليد تشامبرلين – جيمس ميلنر

خط الهجوم: ساديو ماني – روبيرتو فيرمينو – محمد صلاح.



ترتيب ليفربول واتفورد في الدوري الإنجليزي



تابع من هنا KOOORA4LIVE مباراة ليفربول بقيادة محمد صلاح لمواجهة اتفورد متابعة مباشرة وحصرية برابط سريع جودة عالية.



ويحتل ليفربول قمة الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقاط MOB IKORA بينما يحتل واتفورد المركز العشرين والأخير برصيد 9 نقطة



موعد مباراة ليفربول واتفورد والقنوات الناقلة



تابع بث حي لمباراة ليفربول وواتفوردCOOL KORA ويمكنكم مشاهدة المباراة عبر موقع الفجر الرياضي من خلال رابط KORA STAR دون تقطيع لجميع السرعات.



تنقل المباراة على الهواء مباشرة على قناة beIN Sports HD 2 بتعليق خليل البلوشي وذلك في تمام الثانية والنصف اليوم السبت14 ديسمبر بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.



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