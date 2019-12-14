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يلا شووت MATCH LIVER مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش ليفربول قناة مفتوحة

السبت 14/ديسمبر/2019 - 02:52 م
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بوابة الفجر
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شاهد مباشرة مباراة ليفربول وواتفورد في بطولة الدوري الإنجليزي اليوم السبت 14 ديسمبر يلا شوت، تابع مباراة ليفربول وواتفوردفي دوري الأبطال يلا كورة، بث حي ومباشر مباراة ليفربول وواتفورد في الدوري الإنجليزي رابط سريع ومباشر كوول كورة مشاهدة مباراة محمد صلاح مع ليفربول ضد واتفورد دوري بلس لايف إتش دي جودة عالية دون تقطيع.

ويستضيف نادي ليفربول الإنجليزي COOL KORAالذي يلعب له النجم المصري محمد صلاح نادي واتفورد في ملعب

أنفيلد رود، في الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

بث مباشر ليفربول وواتفورد في الدوري الإنجليزيKORA LIVE رابط مباشر جودة عالية دون تقطيع YOUTUBE مشاهدة لقاء ليفربول واتفورد في الدوري الإنجليزيKORA STAR على الهواء مباشرة.
ويسعى مدرب ليفربول يورجن كلوب للفوز بالمباراة من أجل تعزيز صدارة الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.
تابع بث حي ومباشر لبطولة الدوري الإنجليزيYALLA SHOOT رابط سريع جودات متعددة مشاهدة مباشرة دون تقطيع برابط مباشر.

وسيقود النجم المصري محمد صلاح YALLA KORA فريقه ليفربول لمواجهة واتفورد، حيث من المتوقع أن تكون تشكيلة فريقه كالتالي:
حراسة المرمى: أليسون بيكير
خط الدفاع: ترينت أليكسندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – جو جوميز – أندي روبيرستون.
خط الوسط: جوردان هيندرسون –أ ليكس أوكسليد تشامبرلين – جيمس ميلنر
خط الهجوم: ساديو ماني – روبيرتو فيرمينو – محمد صلاح.

ترتيب ليفربول واتفورد في الدوري الإنجليزي

تابع من هنا KOOORA4LIVE مباراة ليفربول بقيادة محمد صلاح لمواجهة اتفورد متابعة مباشرة وحصرية برابط سريع جودة عالية.

ويحتل ليفربول قمة الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقاط MOB IKORA بينما يحتل واتفورد المركز العشرين والأخير برصيد 9 نقطة

موعد مباراة ليفربول واتفورد والقنوات الناقلة

تابع بث حي لمباراة ليفربول وواتفوردCOOL KORA ويمكنكم مشاهدة المباراة عبر موقع الفجر الرياضي من خلال رابط KORA STAR دون تقطيع لجميع السرعات.

تنقل المباراة على الهواء مباشرة على قناة beIN Sports HD 2 بتعليق خليل البلوشي وذلك في تمام الثانية والنصف اليوم السبت14 ديسمبر بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.
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