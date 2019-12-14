ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 يسجل سعرا جديدا

سعر الذهب اليوم في مصر





شهد سعر الذهب اليوم في مصر حالة من الارتفاع الطفيف بقيمة جنيهان للجرام ، حيث سجل متوسط سعر الجرام من عيار 21 نحو 664 جنيها للجرام، وننشر فيما يلي اخر تحديثات سعر الذهب اليوم في مصر خلال تعاملات الفترة الحالية وجاءت الاسعار على النحو التالي:





سعر الذهب اليوم في مصر السبت 14-12-2019

عيار 18 سجل 569 جنيها للجرام

عيار 21 سجل 664 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 758 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 5312 جنيها

أوقية الذهب 1475 دولار



