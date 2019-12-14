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عمرو بدوي: التحول الرقمي يساهم في تقليل تكلفة الخدمة وزيادة التنافسية الاقتصادية

السبت 14/ديسمبر/2019 - 02:51 م
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الدكتور عمرو بدوي
الدكتور عمرو بدوي
رقية جمال
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أكد الدكتور عمرو بدوي، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سابقًا، إن أهم أهداف التحول الرقمي هو التحول للاقتصاد الرقمي باعتباره مستقبل أي دولة تريد أن تتقدم اقتصاديًا، فبدون الاقتصاد الرقمي تتخلف الدولة عن باقي الدول من حيث امكانياتها في الانتاج والتسويق والتجارة والصحة والتعليم.

وأوضح "بدوي"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم السبت، أن هناك خطوات مهمة جدًا لتحقيق التحول الرقمي، أولها إنشاء بنية تحتية تساعد على الوصول للتحول الرقمي في كافة مناحي الحياة وكافة التعاملات ما بين الأفراد وبعضها وبين الأفراد والحكومة والأفراد والشركات والشركات وبعضها، بما يساهم في تقليل تكلفة الخدمة وزيادة التنافسية الاقتصادية، وينعكس إيجابيًا على الاقتصاد.

ونوه رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سابقًا، بأن التحول الرقمي يعتمد على استخدام تكنولوجيات حديثة مثل الحوسبة السحابية، مشددًا على أن ثروة الأمم تقاس بكمية المعلومات المتاحة لديها وكيفية التعامل معها واستخدامها في اتخاذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية.
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