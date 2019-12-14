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شاهد.. الفنانة هايدي موسي بإطلالة أنيقة برفقة قطتها عبر"إنستجرام"

السبت 14/ديسمبر/2019 - 04:32 م
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هايدي موسي
هايدي موسي
رباب مصطفي
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تشارك الفنانة هايدى موسي، أحدث أخبارها اليومية والفنية لدى جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

حيث نشرت "موسى"، مقطع فيديو لها، على حسابها الشخصي على "إنستجرام"، وتفاعل معاها جمهورها، وتبادل النشطاء التعليقات على الصورة .

وظهرت "هايدي" بإطلالة أنيقة ومتميزة، مرتدية بدى لونه أسود، ذات أكمام طويلة، وكانت تلعب مع "ليلى" قطتها واعتمدت تسريحة شعر جذابة ومتألقة وتركتها تنسدل على كتفيها، ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هادئ وبسيط يتناسب معاها .

وعلقت هايدي على الصورة: " نا وليلى عاملين مفاجأة قريب، مين بحب القطط"، وتفاعل معاها الجمهور حيث نالت العديد من الإعجابات والتعليقات .

يشار أن أغنية "أنا اتعودت" من كلمات نادر عبد الله، وألحان حسين محمود، توزيع طارق عبد الجابر .

وكان آخر أعمال الفنانة هايدي موسى، ألبومها الذي يحمل عنوان "حنية الدنيا" ويضم هذا الألبوم ، 12 أغنية جديدة متنوعة، وحقق هذا الألبوم نجاحا كبيرا وإثارة وتشويق بين الجمهور.
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