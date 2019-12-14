«يلاشووت Mohmmed Salah» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الليفر



وسيكون ملعب أنفيلد رود شاهداً على مواجهة من العيار الثقيل بين فريقي ليفربول الإنجليزي KORA STAR بقيادة النجم المصري محمد صلاح، ونادي اتفورد ، في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.





ترتيب ليفربول وواتفورد قبل مواجهة اليوم



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هذا ويحتل ليفربول LIVE7HD صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة، بفارق 8 نقاط عن ليستر سيتي ويحتل واتفورد المركز العشرين والأخير برصيد 9 نقاط.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة واتفورد

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وومن المتوقع أن يخوض يورجن كلوب المباراة باتشكيل التالي.



أليسون

أرنولد – فان دايك - جوميز– روبيرستون

هيندرسون – تشامبيرلين – ميلنر

ماني – فيرمينو – صلاح.

موعد مباراة ليفربول وواتفورد والقنوات الناقلة

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وتنطلق المباراة اليوم السبت 14 ديسمبر في تمام الثانية والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، الرابعة والنصف بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وهي منقولة عبر قناة beIN Sports HD 2 بتعليق خليل البلوشي..



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