ميناء الإسكندرية: تطوير وتحديث أجهزة ومعدات الفحص الأمني

قال الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية إن الميناء يشهد تطوير وتحديث أجهزة ومعدات الفحص الأمني، وذلك لضمان استمرار إحكام السيطرة علي البوابات والمنافذ بما يضمن الحفاظ علي أمن البلاد.





وأضاف شاهين أن التطوير يشمل إجراء أعمال صيانة شاملة للأجهزة القديمة، وشراء عدد 74 جهاز جديد، حيث تتنوع إستخدامات هذه الأجهزة لتشمل 22 جهاز فحص يدوي، وعدد 14 جهاز للكشف عن الحقائب اليدوية، وعدد 2 جهاز للكشف عن حقائب السفر، وعدد 12 جهاز للكشف عن المعادن، وعدد 14 جهاز للكشف عن المتفجرات والمخدرات، وعدد 8 أجهزة للكشف عن الأشخاص، وعدد 3 أجهزة لفحص السيارات الملاكي، هذا بالإضافة الي الأجهزة الموجودة بالميناء.





وأوضح الربان شاهين في تصريح صحفي اليوم السبت أن تطوير وتحديث أجهزة ومعدات الفحص الأمني يأتي في إطار مُخطط الميناء لأعمال التطوير المختلفة للإرتقاء بمستوي الآداء والوصول بميناء الاسكندرية الي العالمية.



