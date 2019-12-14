Advertisements
عز العرب: السيسي يفهم عقلية الشباب من خلال المؤتمرات
السبت 14/ديسمبر/2019 - 02:31 م
Advertisements
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور محمد عز العرب، خبير استراتيجي، إن منتديات الشباب التي تحرص الدولة المصرية على عقدها سواء على المستوى المحلي، أو العالمي، يستطيع من خلالها الرئيس السيسي على فهم تفكير وعقلية الشباب وهو ما يحرص عليه الرئيس.
وأشار "عز العرب"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، إلى أن جماعات التطرف والإرهاب تعمل على توظيف حالة السخط الموجودة في الشعب تجاه حكوماتهم لإثارة غضبهم، ودفهم لهدم بلادهم.
وشدد على أن مواجهة الشائعات والإرهاب لن يتحقق إلا بنشر الحقيقة حيث أنها تدحض الشائعات، منوها بأن أعداء مصر حاولوا ضرب الوحدة الوطنية بين المسلمين والأقباط ولم ينجحوا، وحاولوا الشائعات عن الاقتصاد المصري ولم ينجحوا أيضا.
Advertisements