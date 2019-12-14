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كيم كارداشيان تكشف عن تفاصيل خضوعها لعمليات تلقيح صناعي

السبت 14/ديسمبر/2019 - 02:29 م
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كيم كارداشيان
كيم كارداشيان
مرنا مجدي
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كشفت كيم كارداشيان، مرة أخرى صراعاتها المتعلقة بالحمل والخصوبة، وتحدثت عن إجراء عملية التلقيح الصناعي وتكشف أنها أجرت خمس عمليات جراحية لمحاولة إصلاح الأضرار الداخلية التي عانت منها أثناء الولادة.

كيم كارداشيان، البالغة من العمر 39 عامًا، نجمة برنامج التلفزيون الواقعي KUWTK، وزوجها كانيي ويست، لديهم 4 أطفال، نورث ويست 6 سنوات، ساينت ويست 4 سنوات، شيكاجو ويست سنة ونصف وسالم ويست 7 شهور.

وقالت كيم أنها طفليها الكبيران وتعرضت لمضاعفات شديدة، وولد أصغر اثنين عبر بدائل الحمل الطبيعي.

في مقطع فيديو على انستجرام، تم نشره يوم الخميس، كجزء من حملة العيد التي تحمل العلامة التجارية SKIMS '2019، والتي تعرض قصصًا شخصية عن النساء والأسباب التي يؤمنون بها، تحدثت كيم عن كيف عانت من المشيمة المتكاثرة أثناء قيامها بولادة نورث.

وتابعت كيم: "يحدث هذا عندما لا يخرج العضو عند الولادة، لأنه يرتبط بجدران الرحم العضلية بدلًا من بطانة جدران الرحم، وغالبًا ما يؤدي ذلك إلى نزيف حاد وفي وقت لاحق حدوث آفات وندبات داخل الرحم، مما قد يسبب العقم ما لم تتم إزالته جراحيًا".

واضافت كيم: "كان علي إجراء خمس عمليات مختلفة خلال عام ونصف العام، لإصلاح الأضرار التي سببها كل ذلك في الداخل".

كما تحدثت كيم عن صراعها مع الحمل والخصوبة من قبل، بما في ذلك في المقابلات الإعلامية وعلى برنامج التلفزيون الواقعي KUWTK.

في عام 2015، قبل أشهر من ولادة ساينت، أخبرت كيم مجلة Cأن لديها "بضع عمليات صغيرة لإصلاح" الضرر الناجم عن حالة المشيمة المحتبسة، مضيفة "مما خلق ثقبًا صغيرًا في الرحم".

كانت كيم قد عانت أيضًا من المشيمة المتراكمة أثناء ولادة ساينت، على الرغم من أن حملها مع نورث لم يكن متوقعًا، إلا أن محاولة الحمل مرة أخرى كانت أكثر صعوبة.

وقالت كيم في فيديوها الجديد: "بعد ولادة ابنتي، ما زلت أواصل عملية تجميد بويضاتي، لقد تمكنت من الحمل مع ابني ساينت".

وخلال حملها لاثنين أيضًا، أصيبت كيم بتشنجات الحمل، وهي مضاعفات نادرة تتميز بارتفاع ضغط الدم والتورم، إذا تركت دون علاج، فقد يؤدي ذلك إلى فشل الكبد أو الكلى بالنسبة للأم، وانخفاض الوزن عند الولادة بسبب نقص المواد الغذائية التي تصل إلى المشيمة.

وقالت كيم في هذا الصدد: "الطريقة الوحيدة للتخلص من ذلك هي ولادة الطفل في 34 أسبوعًا ونصف، اضطررت للذهاب إلى العمل في حالات الطوارئ - لقد دفعوني إلى ذلك، وكان نورث يزن أربعة أرطال، كانت في وقت مبكر تقريبًا ستة أسابيع".

يمكن أن تؤدي الولادة المبكرة والمستحثة إلى زيادة خطر وجود مشيمة محتجزة، حملت حملات كيم الشديدة الخطورة والصعبة، وتوصيات الطبيب، هي وكانيي على اتخاذ قرار لاستخدام بدائل الحمل لحمل شيكاغو وسالم لهما، تم زرع النساء مع الأجنة المصنوعة من الحيوانات المنوية مغني الراب وبيض كيم.

وقالت كيم في فيديوها الجديد: "سألت أطبائي، هل يمكنني القيام بذلك مرة أخرى، فيما يتعلق بإمكانية الحمل مرة أخرى بعد ولادة ساينت، قالوا لن نضع جنينًا فيك - سيكون مثل سوء التصرف".

وقالت كيم: "أنا ممتنة للغاية لأطفالي الجميلين، بغض النظر عن الطريقة التي أتوا بها إلي - لقد جاؤوا إلي، أنا ممتنة جدًا للبدائل، أنا ممتنة حقًا لعائلتي، لقد نشأت مع العديد من الأشقاء، أحببت أن أكون في بيئة كبيرة، كنت سأواجه نفس الألم والعودة كنتيجة لوجودي أطفالي، لقد كان يستحق كل هذا العناء".
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