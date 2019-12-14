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تصريح صادم من زيدان عن الكلاسيكو

السبت 14/ديسمبر/2019 - 02:38 م
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زيدان
زيدان
علي نبوي
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اعترف الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بصعوبة مواجهة فريقه غدًا أمام مضيفه فالنسيا في إطار مباريات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني "الليجا".

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد: "مباراة فالنسيا هي تحدٍ آخر، هم يلعبون بشكل جيد للغاية ولذلك يجب علينا تقديم أفضل مستوياتنا.. لن نتحدث عن مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة الآن، بالنا مشغولٌ بمباراة يوم الغد أمام فالنسيا".

وتابع :"يتم وضع الجدول من قبل الرابطة ولا يمكننا القيام بأي شيء، أنا لا أضع جدول المباريات".

وعن موقف لاعبه كاسيميرو خاصة وأنه مهدد بالغياب عن الكلاسيكو حال حصوله على بطاقة صفراء أمام فالنسي اقال :"ندرك أهمية كاسيميرو في فريقنا،أفكر فقط في مباراة الغد ، وليس يوم الأربعاء ، إذا فكرت في الكلاسيكو ، فسأكون مُخطئَا".

وزاد: "خيار إشراك كاسيميرو يعود لي. نعلم أهميته للفريق. لا أفكر سوى بمباراة الغد وليس يوم الأربعاء.. يمكن لأن تحدث ثلاث أشياء في ملعب الأنويتا يمكن أن يفوز برشلونة أ يخسر أو يتعادل، وسأتابع المباراة لأنها تهمني، كمتابع لكرة القدم".


وأوضح :"لا أعتقد أن دور جاريث بيل قد أصبح أقل أهمية. هو لاعبنا وسنعتمد عليه سيكون من الصعب جدا ألا أقوم بالمداورة مع توالي المباريات القادمة، لدي 25 لاعبا وسأستخدمهم جميعًا".

وأتم حديثه :"فران جارسيا لاعب جيد جدا من أكاديمية ريال مدريد، بمقدوره اللعب مع الفريق الأول، لكنه لن يلعب مباراة الغد".

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نادي ريال مدريد زيدان ريال مدريد الكلاسيكو اخبار الرياضة

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