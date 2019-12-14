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رسالة قوية من الجيش الليبي لتركيا

السبت 14/ديسمبر/2019 - 02:26 م
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العميد خالد محجوب
العميد خالد محجوب
رقية جمال
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أكد العميد خالد محجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، أنه بعد صدور قرار بالدخول لطرابلس بدأت العمليات العسكرية، بالاستهداف عبر المدفعية ومن خلال الطيران لأهداف خاصة، وبدأ العملي العسكري الحثيث للقضاء على ما تبقي من الميلشيات التي أنهكت وأصبحت لا تستطيع أن تقاوم القوات المسلحة.

وأوضح "محجوب"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن هناك تكتيك ميداني لا يمكن الإفصاح عنه الآن، وهناك العديد من المفاجآت، ونحن على مشارف لحظة الحسم، مشددًا على أن الجيش الليبي متواجد في أماكن لا تبعد كيلو مترات بسيطة عن قلب العاصمة الليبية طرابلس.

وتابع مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، أن تركيا تدعم الميليشيات الليبية منذ بداية المواجهات عام 2014، بتوريد الأسلحة والمقاتلين لها، وبعض الأسلحة كانت تهرب لسيناء أيضًا، مشددًا على أن ما قام الجيش الليبي بتدميره خلال الفترة الماضية كافي لتسليح جيوش وليس مجموعات وعصابات، موضحًا أنه تم إسقاط عشرات الطائرات وتدمير عشرات مخازن الأسلحة المقدمة من تركيا، مؤكدًا أن الجيش الليبي لديه القوة لردع أي معتدي مهما كان حجمه ونوعه، وهذا واجب مقدس نقوم به لاستقرار ليبيا.
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