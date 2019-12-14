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شديد البرودة وسيول.. ماذا قالت الأرصاد الجوية عن طقس الأحد؟

السبت 14/ديسمبر/2019 - 02:09 م
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حالة الطقس
حالة الطقس
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قالت الأرصاد الجوية أن طقس غدا الأحد الموافق 15/12/2019، طقس شديد البرودة، وتصل الأمطار حد السيول، حيث أن ذروة الطقس السيئ غدا وسرعان ما تعود الحرارة لمعدلها الطبيعي يوم الإثنين المقبل.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن طقس الأحد ائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويميل للدفء على الجنوب، وتشتد البرودة ليلا، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يُصاحبها الأمطار العزيرة التي تصل حد السيول وتكون رعدية أحيانا على مناطق في الوجه البحري وتمتد للقاهرة، وتشهد مناطق شمال ووسط سيناء سيول.

وأعلنت الأرصاد الجوية أن الرياح تنشط على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتكون الرمال مثيرة للأتربة على الطرق المكشوفة، وتزيد من احساسنا ببرودة الطقس، كما أن الرياح تؤدي إلى اضراب الملاحة البحرية في البحرين.

وأكدت الأرصاد الجوية أن القاهرة تسجل 17 درجة العظمى، وتكون الصغرى حوالي 12 درجة، والإسكندرية 18 21، وكاترين 11 03.

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