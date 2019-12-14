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سعر الريال السعودى امام الجنيه المصري اليوم السبت 14-12-2019 في البنوك

السبت 14/ديسمبر/2019 - 02:07 م
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سعر الريال السعودى امام الجنيه المصري اليوم
سعر الريال السعودى امام الجنيه المصري اليوم
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 سعر الريال السعودى امام الجنيه المصري اليوم 
استقر سعر الريال السعودى امام الجنيه المصري اليوم السبت 14-12-2019 في البنوك المصرية العاملة في السوق المصري ، وتشهد اسعار العملة السعودية حالة من الاستقرار مقابل الجنيه والدولار الامريكي في الاسواق خلال الفترة القليلة الماضية وننشر فيما يلي اخر تحديثات سعر الريال السعودى امام الجنيه المصري اليوم وجاءت على النحو التالي:

سعر الريال السعودى مقابل الدولار الأمريكي اليوم 
استقر سعر الريال السعودى مقابل الدولار الأمريكى اليوم السبت 14-12-2019، حيث سجل سعر الدولار الأمريكى نحو 3.75 ريال سعودى بما يعادل 0.27 من الدولار الأمريكى.

 
سعر الريال السعودى امام الجنيه المصري اليوم
سعر الريال السعودى امام الجنيه المصري اليوم

سعر الريال السعودى امام الجنيه المصري اليوم 

استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم السبت 14-12-2019 ، حيث سجل سعر الريال 4.27 جنيه للشراء و 4.31 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وجاء سعر الريال السعودى  كالتالى:
 
سجل سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى نحو 4.28   جنيه للشراء، و4.32   جنيه للبيع.
سجل سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى نحو 4.27   جنيه للشراء، و4.31  جنيه للبيع.
سجل سعر الريال السعودى فى بنك مصر نحو 4.27   جنيه للشراء، و4.31  جنيه للبيع.
سجل سعر الريال السعودى فى بنك البركة نحو 4.21  جنيه للشراء، و4.34  جنيه للبيع.
سجل سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية نحو 4.26  جنيه للشراء، و4.31  جنيه للبيع.
سجل سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib نحو 4.27  جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع.
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