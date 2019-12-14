



سعر الريال السعودى امام الجنيه المصري اليوم

استقر سعر الريال السعودى امام الجنيه المصري اليوم السبت 14-12-2019 في البنوك المصرية العاملة في السوق المصري ، وتشهد اسعار العملة السعودية حالة من الاستقرار مقابل الجنيه والدولار الامريكي في الاسواق خلال الفترة القليلة الماضية وننشر فيما يلي اخر تحديثات سعر الريال السعودى امام الجنيه المصري اليوم وجاءت على النحو التالي:





سعر الريال السعودى مقابل الدولار الأمريكي اليوم

استقر سعر الريال السعودى مقابل الدولار الأمريكى اليوم السبت 14-12-2019، حيث سجل سعر الدولار الأمريكى نحو 3.75 ريال سعودى بما يعادل 0.27 من الدولار الأمريكى.



