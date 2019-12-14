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طبيب الزمالك يبريء شيكابالا من التمرد

السبت 14/ديسمبر/2019 - 02:03 م
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شيكابالا
شيكابالا
هاني عصام
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تحدث الدكتور محمد أسامة طبيب الزمالك عن حالة محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق بعد غيابه عن مباراة بيراميدز الأخيرة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

 

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش يوم الإثنين المقبل ببطولة الدوري بعدما فاز على بيراميدز بثنائية نظيفة.


وأكد طبيب الزمالك أن شيكابالا يعاني من نزلة برد شديدة، مشيرا إلى أن الوعكة الصحية كانت شديدة عليه.

 

وجاءت تصريحات طبيب الزمالك لتنفي ما أثير عن تمرد اللاعب وانقطاعه عن التدريبات.

 

وأشار إلى أن درجة حرارته كانت مرتفعة بشكل كبير وهو ما أثر عليه بصورة سلبية.

 

واقترب الفهد الأسمر من الغياب عن مباراة طلائع الجيش خاصة وأن الجهاز الفني لا يميل للمجازفة بأي لاعب دون اكتمال شفائه.

 

وكان أحمد زيزو ومحمود علاء لاعبا الفريق قد تعرضا للاصابة في مباراة بيراميدز الماضية.

 

ويعلن الجهاز الفني للفريق عن قائمته عقب خوض مران الغد للسفر للسويس والانتظام في معسكر مغلق هناك.

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