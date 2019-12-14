كاران جوهر يحتفل بمرور 18 عام على فيلمه "Kabhi Khushi Kabhie Gham"





احتفل كاران جوهر مخرج فيلم " Kabhie Khushi Kabhie Gham"، بطولة شاه روخ خان، كاجول، كارينا كابور، هريثيك روشان، أميتاب باتشان وجايا باتشان، على مرور 18 عامًا على اطلاق الفيلم، وذلك عبر صفحه الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".







حيث نشر "جوهر"، مقطع فيديو قصير احتفالًا بالفيلم، معلقًا عليه: "مبارك أن يكون لديك هذه القصة لتنظر إلى الوراء ولا تزال تشعر بالحب، إنها دائمًا عن حب والديك، والممثلون الرائعون، وفريقكم الذي يمكنكم العمل معه".



رد الممثلان أبهيشيك باتشان وريتيش ديشموخ على تغريدة جوهر، بينما هنأ أبهيشيك كاران جوهر على مرور 18 عامًا على فيلمه K3G، كشف ريتيش أنه أخذ زوجته جينيليا دي سوزا لمشاهدة فيلم Kabhi Khushi Kabhie Gham في موعدهما الأول، وأضاف ريتيش أن أغينة Suraj Hua Maddham هي "أغنية العلاقات" الخاصة بهم.



فيلم Kabhi Khushi Kabhie Gham كان الفيلم الثاني لكاران جوهر كمخرج، أخرج لاول مرة فيلم Kuch Kuch Hota Hai في عام 1998، في فيلم K3G، لعب شاه روخ خان دور راهول رايشاند - الابن المتبنى لشخصية أميتاب باتشان ياشواردهان رايشاند، كاجول لعبت مصلحة الحب أنجالي شارما راهول ثم زوجة في الفيلم، جايا باتشان التي تتقاسم مساحة الشاشة مع أميتاب باتشان كزوجته، تم اختيارها باعتبارها نانديني رايشاند، ولعبت كارينا كابور دور بوجا التي تعرف باسم بو أنجالي، وهي الشقيقة الصغرى ل أنجالي، ولعب هريثيك روشان دور الشقيق الأصغر لـ راهول، وشاركت راني موخرجي بظهور خاص في الفيلم.



بصرف النظر عن القصة، يتم تذكر Kabhie Khushi Kabhie Gham بشخصياته وحواراته ومشاهده وأغانيه، كانت بو واحدة من الشخصيات التي لا تنسى في الفيلم، بفضل كارينا، التي قامت بدورها بشكل جيد حقًا.

