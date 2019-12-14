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ذروة الطقس السيئ غدا.. الأرصاد توضح حالة طقس الأحد في بيان تفصيلي
السبت 14/ديسمبر/2019 - 01:55 م
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تشهد البلاد تقلبات جوية عنيفة، وذروة الطقس السيئ غدا الأحد الموافق 15/12/2019، وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة.
وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان تفصيلي، أن أغلب أنحاء الجمهورية غدا ستشهد أمطار، مع نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة، وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة.
وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، وسط توقعات بسقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة، وتمتد الأمطار حتى شمال الصعيد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية، وتصل إلى حد السيول على شمال ووسط سيناء، وفقا لما أكدته الأرصاد الجويةن في بيانها.
وأوضحت الأرصاد الجوية أن الرياح الجنوبية الغربية تنشط على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، والرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على الطرق المكشوفة وتزيد من الاحساس ببرودة الطقس، مما تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.
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