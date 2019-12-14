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اسعار مواد البناء اليوم السبت 14-12-2019.. الحديد والاسمنت يواصلان الاستقرار

السبت 14/ديسمبر/2019 - 01:55 م
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اسعار مواد البناء اليوم
اسعار مواد البناء اليوم
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اسعار مواد البناء اليوم 
تواصل اسعار مواد البناء استقرارها في السوق المحلى خلال تعاملات الفترة القليلة الماضيية ، وتواصل اسعار مواد البناء استقرارها في الاسواق المحلية خلال تعاملات الفترة القليلة الماضية وننشر فيما يلي اخر تحديثات اسعار مواد البناء اليوم في الاسواق بما فيها اسعار الحديد والاسمنت اليوم وجاءت الاسعار على النحو التالي:

اسعار الحديد اليوم في الاسواق المحلية 
 سجل حديد السويس 10 ألاف جنيه للطن
 سجل حديد سرحان  10 آلاف و100 جنيه للطن
 سجل سعر حديد المصريين عند 10 آلاف جنيه للطن
 سجل سعر حديد العتال 10 آلاف و100 جنيها للطن
 سجل حديد المعادي سجل 9 آلاف و850 جنيه للطن
 سجل حديد الجارحي اليوم 9600 جنيه للطن
 سجل حديد عنتر 9740 جنيهًا للطن
سجل سعر حديد عطية 10 آلاف و100 جنيهًا للطن
 سجل حديد بشاي 10 آلاف و100 جنيه للطن
 سجل حديد المراكبي 10 آلاف للطن.
 سجل سعر حديد عز 10370 جنيهًا للطن.

اسعار مواد البناء اليوم
اسعار مواد البناء اليوم


اسعار الاسمنت اليوم السبت 14-12-2019

سجل  سعر طن أسمنت أسوان 820 جنيهًا للطن
سجل سجل الأسمنت الأبيض العادة 2450 جنيهًا
سجل سعر رويال العادة 2400 جنيه للطن
 سجل سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 875 جنيهًا للطن،
 سجل أسمنت قاهر البحار 915 جنيه للطن
 سجل أسمنت السويس سي ووتر 875 جنيهًا للطن
 سجل سعر طن أسمنت الصخرة 818 جنيهًا للطن
 سجل سعر طن أسمنت السويدي 900 جنيها للطن
سجل سعر أسمنت النصر 838 جنيها للطن
 سجل سعر أسمنت حلوان 898 جنيهًا للطن
  سجل سعر طن أسمنت شورى 788 جنيهًا للطن
 سجل الأسمنت الأبيض 2400 جنيه.

 اسعار الجبس اليوم في مصر اليوم
سجل سعر طن الجبس في شركة سيناء نحو 820 جنيها
سجل سعر الطن فى شركة العامرية عند 635 جنيها
 سعر الطن في شركة السويس عند 540 جنيها
سجل سعر الطن لشركة الدولية عند 700 جنيها
 سجل سعر الطن في شركة المعمار عند 670 جنيها
 سجسعر الطن في شركة جبس مصر سيناء عند 620 جنيها.


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