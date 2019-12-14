اسعار مواد البناء اليوم السبت 14-12-2019.. الحديد والاسمنت يواصلان الاستقرار

اسعار مواد البناء اليوم

تواصل اسعار مواد البناء استقرارها في السوق المحلى خلال تعاملات الفترة القليلة الماضيية ، وتواصل اسعار مواد البناء استقرارها في الاسواق المحلية خلال تعاملات الفترة القليلة الماضية وننشر فيما يلي اخر تحديثات اسعار مواد البناء اليوم في الاسواق بما فيها اسعار الحديد والاسمنت اليوم وجاءت الاسعار على النحو التالي:





اسعار الحديد اليوم في الاسواق المحلية

سجل حديد السويس 10 ألاف جنيه للطن

سجل حديد سرحان 10 آلاف و100 جنيه للطن

سجل سعر حديد المصريين عند 10 آلاف جنيه للطن

سجل سعر حديد العتال 10 آلاف و100 جنيها للطن

سجل حديد المعادي سجل 9 آلاف و850 جنيه للطن

سجل حديد الجارحي اليوم 9600 جنيه للطن

سجل حديد عنتر 9740 جنيهًا للطن

سجل سعر حديد عطية 10 آلاف و100 جنيهًا للطن

سجل حديد بشاي 10 آلاف و100 جنيه للطن

سجل حديد المراكبي 10 آلاف للطن.

سجل سعر حديد عز 10370 جنيهًا للطن.



