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محافظ القاهرة: مبادرة "عنيك في عنينا" من أهم أدوات مكافحة العمى بمصر (صور)

السبت 14/ديسمبر/2019 - 02:02 م
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بوابة الفجر
منى صموئيل
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أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن مبادرة عنيك فى عنينا والتى تنظمها مؤسسة صناع الخير للتنمية بالتعاون مع شركة أوركيديا للصناعات الدوائية وتحت رعاية مجلس الوزراء، من أهم أدوات مكافحة مسببات العمى فى مصر وأن جهودها أثمرت فى انقاذ آلاف من شرائح غير القادرين على مقاومة هذا الوباء الخطير.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ القاهرة لقافلة مبادرة عنيك فى عنينا بحي الأسمرات والتى تم تنظيمها بدعم من نادي روتارى العروبة.

وأشاد محافظ القاهرة بالتنظيم للمبادرة مثمنا دور مؤسسة صناع الخير للتنمية فى العمل المجتمعى وإقامة مبادرتها فى مختلف المحافظات لتقديم خدماتها الطبية، مضيفا أن قافلة اليوم شهدت حضور أسر كامله للكشف وإجراء الفحوصات، وهذا لزيادة الوعى الطبى لدى المواطنين بأهمية الفحص الدائم لهم، مقدما شكره لكل القائمين على مبادرة عنيك فى عنينا.

من جانبه أوضح الدكتور اسامة عباس، المشرف العام على المبادرة رئيس مجلس إدارة شركة أوركديا للصناعات الدوائية، أن عنيك في عنيا تدخل هذه الايام عامها الثالث وقد قامت ومنذ انطلاقها بتوقيع الكشف على أمراض العيون وتقديم العلاج وإجراء عمليات تشمل إزلة مياه بيضاء، وزرقاء، وظفرة، وياج، وزرع قرنية وغيرها من الجراحات التى تعد سبب رئيسى لحدوث العمى على المدى البعيد كما يتم متابعة المريض حتى يتم علاجه بالاضافة الى علم النظارات الطبية.

وفى كلمته خلال القافلة اكد مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، إن القافلة شهدت إقبال كثيف من أهالى حى الأسمرت ونجحت فى توقيع الكشف على 829 مواطن، وتوزيع 565 عبوة قطرات للعيون، وتحويل 26 مواطن لإجراء عمليات مختلفه، وأخذ مقاييس نظارات ل 210 مواطن لتسليمها لهم فور الانتهاء منها.
محافظ القاهرة: مبادرة "عنيك في عنينا" من أهم أدوات مكافحة العمى بمصر (صور)
محافظ القاهرة: مبادرة "عنيك في عنينا" من أهم أدوات مكافحة العمى بمصر (صور)
محافظ القاهرة: مبادرة "عنيك في عنينا" من أهم أدوات مكافحة العمى بمصر (صور)
محافظ القاهرة: مبادرة "عنيك في عنينا" من أهم أدوات مكافحة العمى بمصر (صور)
محافظ القاهرة: مبادرة "عنيك في عنينا" من أهم أدوات مكافحة العمى بمصر (صور)
محافظ القاهرة: مبادرة "عنيك في عنينا" من أهم أدوات مكافحة العمى بمصر (صور)
محافظ القاهرة: مبادرة "عنيك في عنينا" من أهم أدوات مكافحة العمى بمصر (صور)
محافظ القاهرة: مبادرة "عنيك في عنينا" من أهم أدوات مكافحة العمى بمصر (صور)
محافظ القاهرة: مبادرة "عنيك في عنينا" من أهم أدوات مكافحة العمى بمصر (صور)
محافظ القاهرة: مبادرة "عنيك في عنينا" من أهم أدوات مكافحة العمى بمصر (صور)
محافظ القاهرة: مبادرة "عنيك في عنينا" من أهم أدوات مكافحة العمى بمصر (صور)
محافظ القاهرة: مبادرة "عنيك في عنينا" من أهم أدوات مكافحة العمى بمصر (صور)
محافظ القاهرة: مبادرة "عنيك في عنينا" من أهم أدوات مكافحة العمى بمصر (صور)
محافظ القاهرة: مبادرة "عنيك في عنينا" من أهم أدوات مكافحة العمى بمصر (صور)
محافظ القاهرة: مبادرة "عنيك في عنينا" من أهم أدوات مكافحة العمى بمصر (صور)
محافظ القاهرة: مبادرة "عنيك في عنينا" من أهم أدوات مكافحة العمى بمصر (صور)
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