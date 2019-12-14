وليد صلاح عبداللطيف يهاجم أحمد بلال عقب انتقاده لـ "مصطفى محمد": "تاريخك إيه؟"

هاجم وليد صلاح عبداللطيف، مهاجم نادي الزمالك الأسبق، منتقدي مصطفى محمد مهاجم الزمالك ومنتخب مصر الأوليمبي.





وقال وليد صلاح عبداللطيف، ردًا على أحمد بلال، في تصريحات لقناة تايم سبورت مع الاعلامي يحيى حمزة: "لا أفهم سبب إطلاق تصريحات تنتقد مصطفى محمد فى الوقت الحالى وهو هداف أفريقيا والحائز على لقب كأس الامم الافريقية تحت 23 عاماً وسوف يشارك فى أولمبياد طوكيو 2020".





وأضاف وليد صلاح عبداللطيف : "تصريحات أحمد بلال تثير التعصب بين الجماهير لاسيما أنها خرجت من شخص لم يلعب سوى سنة أو سنتين في الأهلي تجاه هداف أفريقيا ومستقبل هجوم منتخب مصر".



