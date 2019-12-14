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الإسعاف: الدفع بـ 45 سيارة مجهزة إلى منتدى الشباب بشرم الشيخ (فيديو)

السبت 14/ديسمبر/2019 - 01:55 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف، إنه تم الدفع بـ 45 سيارة إسعاف مجهزة على أعلى مستوى لدعم القوة الأساسية في مدينة شرم الشيخ استعدادًا لانطلاق منتدى شباب العالم.

وأوضح "جاد"، خلال حواره مع مراسلة "قناة مصر الأولى"، اليوم السبت، أنه تم نشر 22 سيارة منهم على التمركزات في منطقة منتدى شباب العالم والطرق الرئيسية، و5 سيارات يؤمنوا الفنادق التي بها الوفود الرئيسية، و8 سيارات بينهم 4 سيارات داخل سور قاعة، و4 سيارات أخرين ليحلوا محل السيارات التي تخلي حالات من داخل القاعة، و3 سيارات مرافقين للوفود وتأمين الحفلات والتجمعات والتجولات للوفود السياحية، و4 سيارات لتأمين السقالات والجولات السياحية.

وتابع رئيس هيئة الإسعاف، أن هناك عيادتين مجهزين على أعلى مستوى يعمل بهم 3 فرق طبية كل فرقة مكونة من 2 أطباء و2 ممرضين، و2 مسعفين، وهذه الفرق مسئولة عن استقبال الحالات داخل العيادات، وهناك تجهيزات بكافة الأجهزة لاستقبال الحالات الطارئة، ويتم الربط بين مستشفى شرم الشيخ الدولي لاسلكيًا لنقل أي حالة حرجة لمستشفى شرم الشيخ التي تم رفع درجة الاستعداد القصوى بها وتوفير كافة التخصصات الطبية على أعلى مستوى.
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