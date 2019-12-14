مقتل 23 جنديا في هجوم على قاعدة عسكرية بأفغانستان

أعلنت السلطان الأفغانية، اليوم السبت، مقتل 23 جنديا، أمس الجمعة، في هجوم على قاعدة عسكرية في ولاية غزنة وسط البلاد.

من جانبها أعلنت حركة "طالبان"، مسؤوليتها عن هذا الهجوم.

وقال مصدر أفغاني، في تصريحات لشبكة "طلوع نيوز"، إن ما لا يقل عن 23 من أفراد الجيش لقوا مصرعهم في هجوم شنته مجموعة من حركة "طالبان" في مقاطعة كاراباخ في مقاطعة غزنة الوسطى مساء الجمعة.

و نقلت شبكة "طلوع نيوز"، عن المتحدث باسم وزارة الدفاع، فؤاد أمان، قوله إن تسعة من أفراد الجيش المحلي قتلوا في الهجوم.

​ووقع الحادث في قرية مروار، في منطقة كاراباخ، ونفذه سبعة مهاجمين، بحسب المصدر، مشيرا إلى أن المهاجمين "أخذوا أسلحة الجنود وانضموا إلى طالبان".

من جهتها أعلنت حركة "طالبان"، التي تقاتل القوات الحكومية وقوات أجنبية تساندها، مسؤوليتها عن الهجوم، وأشارت إلى أنه أسفر عن مقتل 32 جنديا"، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك.