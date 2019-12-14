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أصغر مشاركة بمنتدى الشباب: زويل قدوتي

السبت 14/ديسمبر/2019 - 01:50 م
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بوابة الفجر
ميسون أبو الحسن
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قالت الطلفة نور محمد غنيم الطالبة بالصف الأول الإعدادي أصغر مشاركة في منتدي شباب العالم أنة  تعشق الاكتشافات العلمية وتحلم باختراع يفيد البشرية في المستقبل.


وأضافت الطالبة نور محمد في تصريحات خاص للفجر "، انه سعيدة جدا لانه مشارك بمنتدى شباب العالم وكنت  أحلم أن يأتي يوم وأشارك به وقد تحقق الحلم وهو ما يعطيني الدفعة والإرادة لتحقيق حلمي في البحث والاختراعات.

مشيرا أن مشاركتي مع شباب العالم يوسع نطاق فكري وسأستفيد من الأفارقة في تطوير فكرة التطبيق الإلكتروني لمواجهة الأمراض في القارة.


 أكدته  أنة التحقت بأكاديمية تكنو كيدز وهي  سبع سنوات وتدربت على يد مهندسين متخصصين في الأكاديمية والذين نموا بداخلي الموهبة وتوجيهي أيضا نحو عمل أبحاث علمية وأحاول أن أستفيد من علمهم وخبراتهم قدر الإمكان وإتقاني للغة الإنجليزية ساعدني كثيرا على البحث العلمي في هذه السن وأتمنى أن تزداد خبراتي من خلال التعرف على رؤية الشباب الأجنبي من دول اليابان والصين وأوروبا وأمريكا لاسيما وأن هذه الدول تقدمت جدا في العلم ووالدي وعدني بالمساعدة للسفر للخارج للتعرف على أحدث الاكتشافات العلمية ومراكز الأبحاث العالمية وأتمنى أن أفيد بلدي والعالم في المستقبل القريب.
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