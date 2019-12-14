أصغر مشاركة بمنتدى الشباب: زويل قدوتي

قالت الطلفة نور محمد غنيم الطالبة بالصف الأول الإعدادي أصغر مشاركة في منتدي شباب العالم أنة تعشق الاكتشافات العلمية وتحلم باختراع يفيد البشرية في المستقبل.









وأضافت الطالبة نور محمد في تصريحات خاص للفجر "، انه سعيدة جدا لانه مشارك بمنتدى شباب العالم وكنت أحلم أن يأتي يوم وأشارك به وقد تحقق الحلم وهو ما يعطيني الدفعة والإرادة لتحقيق حلمي في البحث والاختراعات.





مشيرا أن مشاركتي مع شباب العالم يوسع نطاق فكري وسأستفيد من الأفارقة في تطوير فكرة التطبيق الإلكتروني لمواجهة الأمراض في القارة.







