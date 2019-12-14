يلا شوت| live مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر محمد صلاح اليوم السبت 2019/12/14 الدوري الإنجليزي بلس

بث مباشر لمباراة ليفربول وواتفورد، التي تجمع الفريقين في الثانية والنصف مساء اليوم السبت، على ملعب آنفيلد، في إفتتاح مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.





يستعد متابعي الكرة الإنجليزية اليوم السبت، لمشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد، في افتتاح الجولة الـ 17 من الدوري الانجليزي الممتاز، والتي تنطلق في الثانية والنصف مساء على ملعب أنفيلد.





ويدخل ليفربول المباارة متصدراً للدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة، بينما واتفورد في المركز الأخير برصيد 9 نقاط فقط، وهو ما يجعل الجماهير تراها مواجهة سهلة نسبيًا لفريق الريدز.





ونقدم لكم بث مباشر للمباراة التي تجمع ليفربول وواتفورد، والتي يسعى فيها الريدز لتحقيق الإنتصار لمواصلة إنتصاراته بالدوري الإنجليزي والحفاظ على فارق النقاط بينه وبين ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، ومانشستر سيتي صاحب المركز الثالث.





ومن المتوقع أن تحظى مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بدون تقطيع اليوم بمتابعة كبيرة ويأمل واتفورد في الخروج بنتيجة إيجابية أملا في اقتناص نقطة على الأقل للإبتعاد عن الركز الأخير في الترتيب.