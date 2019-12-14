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جهاز تنظيم مياه الشرب وحماية المستهلك يوضحان طريقة تقديم الشكاوى (انفوجراف)

السبت 14/ديسمبر/2019 - 01:45 م
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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كشف محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، عن طرق تواصل المواطنين مع الجهاز لتقديم الشكاوى فيما يتعلق بخدمات مياه الشرب والصرف الصحى، وتتمثل فيما يلى (التوجه لمقر الجهاز بـ12 حى المصراوية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة – الاتصال التليفونى بأرقام "26129611 - 26129835" – الإرسال بالفاكس على أرقام "26129836 - 26129610" – من خلال الموقع الإليكترونى "http://www.ewra.gov.eg/Pages/default.aspx"; – عن طريق البريد الإليكترونى ""[email protected]).

وأوضح محمد حسن مصطفى، أنه تم نشر إنفوجراف يوضح طرق تواصل المواطنين مع الجهاز في حالة وجود شكوى، على الموقع الإليكترونى "http://www.ewra.gov.eg"، مؤكداً أن دور الجهاز فى حماية المستهلك يتمثل فى حل شكاوى المستهلكين مع مقدمي الخدمة، ومراجعة إدارات ومراكز خدمة العملاء، والتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، واستطلاع رأي المستهلكين في أداء مقدمي الخدمات.


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