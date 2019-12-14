وزير الإسكان: جارٍ تنفيذ 7 مشروعات لمياه الشرب بتكلفة 1.3 مليار جنيه لخدمة 375 ألف نسمة





عقد عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً مع مسئولى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، لاستعراض موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنيا، والمشروعات التى تم وجارٍ تنفيذها، لرفع مستوى الخدمة بالمحافظة.





وقال وزير الإسكان: "جارٍ بمحافظة المنيا، تنفيذ 7 مشروعات لمياه الشرب، بطاقة 203 آلاف م3/يوم، بتكلفة 1.299 مليار جنيه، لخدمة 375 ألف نسمة، وهى (محطة مياه أبوقرقاص – توسعات محطة مياه سمالوط – استكمال شبكات مياه العدوة بمغاغة – محطة مياه الفرجاني - بنى مزار – محطة مياه آبا البلد - مغاغة – محطة مياه نزلة البدرمان - ديرمواس – محطة مياه نزلة أسمنت - أبوقرقاص)".





وأضاف: "جارٍ تنفيذ 3 مشروعات لصرف صحى المدن، وهى (مشروع استكمال شبكات صرف مطاى، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه 30/3/2020 – مشروع استكمال مستجدات شبكات صرف ملوي، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه 30/6/2020 – مشروع مستجدات شبكات صرف صحي سمالوط، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه 30/12/2020)".





وأوضح إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه تم التسليم الابتدائى لمشروع توسعات محطة معالجة صرف العدوة، بطاقة 8 آلاف م3/يوم، ومشروع مرافق (17) عمارة أبوقرقاص، وجارٍ إجراء تجارب التشغيل للمعالجة، وتنفيذ أعمال التركيبات لمحطة الري للغابة، بمشروع محطة معالجة صرف صحى المنيا، بطاقة 90 ألف م3/يوم.





وأشار رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، إلى أنه جارٍ تنفيذ 28 مشروعاً لصرف صحى المناطق الريفية، لخدمة نحو 477 ألف نسمة، بما نسبته 10 % من سكان المناطق الريفية، وجارٍ إجراء تجارب التشغيل لـ5 مشروعات صرف صحى بالمناطق الريفية، لخدمة 64 ألف نسمة، بما نسبته 1.3 % من سكان المناطق الريفية، بخلاف 26 منطقة ريفية تتمتع بخدمات الصرف الصحى، يقطنها 545 ألف نسمة، بما نسبته 11.4 % من سكان المناطق الريفية بالمحافظة.





وخلال الاجتماع استعرض المهندس ياسر أحمد الشهاوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، مجهودات الشركة لتطبيق معايير الجودة، حيث حصلت العديد من محطات مياه الشرب والصرف الصحي على شهادة الجودة الألمانية (الإدارة الفنية المستدامة TSM)، وجارٍ تجهيز عدد آخر من المحطات للحصول على الشهادة، موضحاً أنه تم تطوير 5 مراكز خدمة عملاء، لتقديم خدمة متميزة، وبناء الثقة بين الشركة والمشتركين.





وأضاف المهندس ياسر أحمد الشهاوى، أنه وبالتعاون مع منظمة اليونيسف، تم الاتفاق على توريد 1050 قطعة موفرة للمياه كمرحلة أولى لتركيبها بـ210 مدارس، من المدارس المشاركة فى مشروع مدارسنا صحية بأيدينا (صحتهم مستقبلهم)، وتم تنظيم ورشة عمل لتعميم استخدام القطع الموفرة، وسيتم طرح القطع الموفرة للمواطنين، بجميع مراكز خدمة العملاء، وذلك فى إطار جهود الشركة لترشيد استهلاك المياه.











