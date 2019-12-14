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محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام واتفورد

السبت 14/ديسمبر/2019 - 01:31 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه واتفورد بعد قليل.

ويواجه ليفربول ضيفه واتفورد بعد قليل في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ويتطلع ليفربول لتحقيق الفوز في مباراة اليوم ومواصلة الابتعاد في صدارة الترتيب.

وضم تشكيل ليفربول كلا من :-

حراسة المرمى : أليسون

خط الدفاع : أرنولد - جوميز - فان دايك - ميلنر

خط الوسط : هيندرسون - فاليندوم شاكيري

خط الهجوم : ساديو ماني - محمد صلاح - روبيرتو فيرمينو.
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