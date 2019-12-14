نيبال تسعى إلى مراجعة صفقة عسكرية في بريطانيا

صرح وزير خارجية نيبال، بأن بلاده تريد مراجعة صفقة عسكرية تسمح بتسجيل مواطنيها في الجيش البريطاني قبل التجنيد المزمع للنساء النيباليات في لواء جورخاس لأول مرة منذ قرنين.



وليس من الواضح عدد نساء غورخا الذين تعتزم بريطانيا تجنيدهن، ولكن يمكن أن تبدأ أول نساء من جوركا تدريبهن في الجيش البريطاني في عام 2020، وفقًا لوسائل الإعلام البريطانية.



وتجند بريطانيا جوركاس، وهي قبيلة من سفوح جبال الهيمالايا في نيبال معروفة بقدراتها القتالية الشرسة، منذ عام 1815.



وسمح اتفاق بين نيودلهي ولندن وكاتماندو بعد استقلال الهند عن الحكم الاستعماري في عام 1947 للهند وبريطانيا لتبادل وتوظيف جوركاس.



في عام 2007، أعلنت بريطانيا عن خطط لتجنيد نساء جورخا لقوتها النخبة، مضيفةً مع ذلك أنه يتعين تسوية قضايا مثل معايير التوظيف والاختيار.



وقال وزير الخارجية في البلاد براديب كومار جياوالي لرويترز في مقابلة في وقت متأخر يوم الجمعة إن نيبال تريد الآن إعادة التفاوض على الاتفاق الثلاثي البالغ من العمر 72 عامًا لأن الاتفاق لا يسمح لكاثماندو بلعب أي دور في عملية تجنيد جوركاس من قبل الجيوش الأجنبية.



وأضاف، أحكام هذا الاتفاق أصبحت غير ذات صلة الآن. لذلك، أخبرنا بريطانيا أنه يتعين علينا مراجعتها، وإجراء ترتيبات ثنائية.



وقال أيضًا، يجب أن نحدد وجود حكومة نيبال في عملية (التوظيف).



وأضاف جياوالي أن الاتفاق الجديد يجب أن يعالج مظالم جورخا مثل المعاشات والمزايا الأخرى التي يقول الجنود المتقاعدون إنها لا تتناسب مع نظرائهم البريطانيين.



وتعد نيبال، وهي محمية طبيعية بين الصين والهند، واحدة من أفقر عشر دول في العالم، وتمثل التحويلات من النيباليين العاملين في الخارج، بما في ذلك منطقة جوركاس، أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي.



يوجد حاليًا حوالي 3 آلاف نيبالي في لواء جوركاس الذين قاتلوا في العراق وأفغانستان والبلقان.



