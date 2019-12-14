Advertisements
Advertisements
Advertisements

وكيل صحة السويس يجتمع بمسؤلى التأمين الصحي بالمديرية و الإدارات الصحية ومنسقي شكاوي التأمين

السبت 14/ديسمبر/2019 - 01:21 م
Advertisements
بوابة الفجر
أبوبكر عبد المعز
Advertisements


عقد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بالسويس اجتماعا بحضور فريق التأمين الصحي الشامل بالمديرية مع مديري الإدارات الصحية ومنسقي شكاوي التأمين الصحي الشامل.

ويأتي ذلك في إطار استكمال خطة محافظة السويس لتطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة وتطوير جميع الوحدات الصحية بالمحافظة والارتقاء بمستوى الخدمة الطبية والعلاجية التى يتم تقديمها للمواطنين استعدادا لبدء تطبيق التأمين الصحي الشامل للمواطنين.

حيث ناقش الاجتماع سير العمل بالوحدات ومتابعة فتح الملفات العائلية وآلية تغطية سد عجز الأطباء في الوحدات الصحية خاصة القطاع الريفي.

واكد وكيل وزارة الصحة بالسويس، أهمية تفعيل منظومة شكاوي التأمين الصحي الشامل في تحقيق التواصل المستمر بين مقدمي الخدمة الصحية والعلاجية والمواطنين وتلقي كافة الاستفسارات والاسئلة الخاصة بمظومة التأمين الصحي.

وجاء ذلك بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وزيادة معدلات الرضا وتلبية احتياجات المواطنين وذلك بتلقي كافة شكاوى المواطنين والعمل علي حلها وتلافي اي سلبيات من شانها تعطيل الخدمة المقدمة، وعلي جانب متصل فقد شدد دكتور محمد يوسف علي مواصلة العمل ومتابعة مرور الفرق الإشرافية بجانب متابعة العمل بمبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي وتكثيف الندوات والحملات التوعوية بالمراكز والوحدات الصحية.
وكيل صحة السويس يجتمع بمسؤلى التأمين الصحي بالمديرية و الإدارات الصحية ومنسقي شكاوي التأمين
وكيل صحة السويس يجتمع بمسؤلى التأمين الصحي بالمديرية و الإدارات الصحية ومنسقي شكاوي التأمين
وكيل صحة السويس يجتمع بمسؤلى التأمين الصحي بالمديرية و الإدارات الصحية ومنسقي شكاوي التأمين
وكيل صحة السويس يجتمع بمسؤلى التأمين الصحي بالمديرية و الإدارات الصحية ومنسقي شكاوي التأمين
وكيل صحة السويس يجتمع بمسؤلى التأمين الصحي بالمديرية و الإدارات الصحية ومنسقي شكاوي التأمين
وكيل صحة السويس يجتمع بمسؤلى التأمين الصحي بالمديرية و الإدارات الصحية ومنسقي شكاوي التأمين
Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

أزمة حادة تواجه برشلونة قبل الميركاتو الشتوي

منذ ساعتين

حسين الشحات يوجه رسالة لـ"كهربا" بعد انتقاله للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عمرو أديب: "أردوغان لازم ياخد على دماغه بالجزمة القديمة"

منذ حوالي 14 ساعة

أخبار الزمالك اليوم الجمعة: مرتضي منصور يتوعد الأهلي.. موعد مباراة الأبيض المقبلة.. الزمالك يفاوض 4 لاعبين من الأحمر

منذ حوالي 15 ساعة

رد فعل مفاجئ من لاسارتي بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

منذ حوالي 22 ساعة

تعليق عمرو أديب على استقبال الدوحة قائد القوة البحرية الإيرانية

منذ حوالي 6 ساعات

موعد ظهور كهربا في تدريبات الأهلي

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يطلب تعويض 5 مليون يورو بعد انضمام كهربا للأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل - كهربا مهدد بالإيقاف 6 أشهر

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - ردًا على ضم كهربا.. الزمالك يُجهز للتعاقد مع 4 لاعبين من الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

أول رد لوالد الطفل مروان بطل فيديو التعذيب

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. كشف حقيقة زواج أحمد السعدني وندى موسى

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل- مفاجآت مدوية في قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود غدًا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

منذ يوم

اسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 14-12-2019.. استقرار اسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر

منذ حوالي 5 ساعات

أول قرار من الزمالك بعد انتقال كهربا للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

محافظ الإسماعيلية: إضافة قسم جديد لجراحات القلب بالمستشفى العام

محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال التطوير المستشفى العام (صور)

وزيرة الصحة تزور محافظة الإسماعيلية اليوم

تفاصيل زيارة وزيرة الصحة لمحافظة الإسماعيلية غدا

مشروع "التأمين الصحي" ببورسعيد: 50% من مواطني المحافظة سجلوا بياناتهم

التأمين الصحي: "تطبيق المنظومة الجديدة في باقي المحافظات أسهل.. الصعب عدى"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:07 م

عاجل- مفاجآت مدوية في قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود غدًا

حسين الشحات يوجه رسالة لـ"كهربا" بعد انتقاله للأهلي

07:18 ص

عاجل - ردًا على ضم كهربا.. الزمالك يُجهز للتعاقد مع 4 لاعبين من الأهلي

08:29 م

أول قرار من الزمالك بعد انتقال كهربا للأهلي

06:55 ص

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

01:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status