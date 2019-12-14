وكيل صحة السويس يجتمع بمسؤلى التأمين الصحي بالمديرية و الإدارات الصحية ومنسقي شكاوي التأمين





عقد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بالسويس اجتماعا بحضور فريق التأمين الصحي الشامل بالمديرية مع مديري الإدارات الصحية ومنسقي شكاوي التأمين الصحي الشامل.



ويأتي ذلك في إطار استكمال خطة محافظة السويس لتطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة وتطوير جميع الوحدات الصحية بالمحافظة والارتقاء بمستوى الخدمة الطبية والعلاجية التى يتم تقديمها للمواطنين استعدادا لبدء تطبيق التأمين الصحي الشامل للمواطنين.



حيث ناقش الاجتماع سير العمل بالوحدات ومتابعة فتح الملفات العائلية وآلية تغطية سد عجز الأطباء في الوحدات الصحية خاصة القطاع الريفي.



واكد وكيل وزارة الصحة بالسويس، أهمية تفعيل منظومة شكاوي التأمين الصحي الشامل في تحقيق التواصل المستمر بين مقدمي الخدمة الصحية والعلاجية والمواطنين وتلقي كافة الاستفسارات والاسئلة الخاصة بمظومة التأمين الصحي.



وجاء ذلك بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وزيادة معدلات الرضا وتلبية احتياجات المواطنين وذلك بتلقي كافة شكاوى المواطنين والعمل علي حلها وتلافي اي سلبيات من شانها تعطيل الخدمة المقدمة، وعلي جانب متصل فقد شدد دكتور محمد يوسف علي مواصلة العمل ومتابعة مرور الفرق الإشرافية بجانب متابعة العمل بمبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي وتكثيف الندوات والحملات التوعوية بالمراكز والوحدات الصحية.

