Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضبط عاطل لسرقته شقة موظف فى البساتين

السبت 14/ديسمبر/2019 - 01:18 م
Advertisements
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
تبلغ لقسم شرطة البساتين من المدعو م س ع 39 سنة موظف ومقيم 71 عمارة 5 تقسيم اللاسلكي دائرة القسم باكتشافه كسر باب الشقة سكنه وسرقة مشغولات ذهبية عبارة عن 13 خاتم، 3 دبله، 5 حلق من داخل غرفة النوم الخاصه به ولم يتهم أو يشتبه في احد بارتكاب الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 26742 لسنة 2019م جنح القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة أمكن التوصل الي أن وراء ارتكابها المدعو م ط ع 28 سنة عاطل ومقيم 13 عطفة الشراقوه ـ دائرة قسم شرطة مصر القديمة والسابق اتهامه في عدد 4 قضايا أخرهم 24228 لسنة 2015م حلوان " مخدرات " والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 22381 لسنة 2016م حلوان "سرقة مسكن" عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه حال استقلاله السيارة رقم ي أ د 785 ماركة متسوبيشي لانسر حمراء اللون "مستأجرة " وبحوزته عتله حديدية بمواجهته بالتحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة بإسلوب " كسر الباب " باستخدام الأداة المضبوطة بحوزته.

وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية " المدعو ر ص إ 74 سنة صاحب محل مصوغات مريم كائن بمنطقة الملك الصالح ـ دائرة قسم شرطة مصر القديمة ومقيم بذات العنوان والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 22381 لسنة 2016م حلوان سرقة مسكن، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

تحرر عن ذلك ملحق المحضر الأصلى وتولت النيابة العامة التحقيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

موعد ظهور كهربا في تدريبات الأهلي

منذ يوم

أول رد لوالد الطفل مروان بطل فيديو التعذيب

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الزمالك يطلب تعويض 5 مليون يورو بعد انضمام كهربا للأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل- مفاجآت مدوية في قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود غدًا

منذ أقل من ساعة

اسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 14-12-2019.. استقرار اسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر

منذ حوالي 5 ساعات

حسين الشحات يوجه رسالة لـ"كهربا" بعد انتقاله للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - ردًا على ضم كهربا.. الزمالك يُجهز للتعاقد مع 4 لاعبين من الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

أزمة حادة تواجه برشلونة قبل الميركاتو الشتوي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - كهربا مهدد بالإيقاف 6 أشهر

منذ حوالي 17 ساعة

تعليق عمرو أديب على استقبال الدوحة قائد القوة البحرية الإيرانية

منذ حوالي 6 ساعات

عمرو أديب: "أردوغان لازم ياخد على دماغه بالجزمة القديمة"

منذ حوالي 14 ساعة

أول قرار من الزمالك بعد انتقال كهربا للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

رد فعل مفاجئ من لاسارتي بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

منذ حوالي 21 ساعة

أخبار الزمالك اليوم الجمعة: مرتضي منصور يتوعد الأهلي.. موعد مباراة الأبيض المقبلة.. الزمالك يفاوض 4 لاعبين من الأحمر

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. كشف حقيقة زواج أحمد السعدني وندى موسى

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

منذ يوم

موضوعات متعلقة

سقوط عصابة تخصصت في سرقة محتوبات السيارات بالوايلي

منها 56 سلسة و10 خواتم و6 أساور ألماظ.. ضبط 3 مسجلين سرقوا مشغولات ذهبية من فيلا بالتجمع

"ادفع حقها وأنا أرجعها".. شرطة البساتين تنجح في القبض على 7 أشخاص

ضبط عاطلين سرقا مسن ببولاق أبو العلا

ضبط تشكيل عصابي بالنزهة تخصص في سرقة بطاريات السيارات

ضبط مندوب مبيعات وسائق لسرقتها 20 ألف من داخل محل بالأزبكية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:07 م

عاجل- مفاجآت مدوية في قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود غدًا

حسين الشحات يوجه رسالة لـ"كهربا" بعد انتقاله للأهلي

07:18 ص

عاجل - ردًا على ضم كهربا.. الزمالك يُجهز للتعاقد مع 4 لاعبين من الأهلي

08:29 م

أول قرار من الزمالك بعد انتقال كهربا للأهلي

06:55 ص

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

01:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status