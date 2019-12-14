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في أولى زيارات لفرشوط.. محافظ قنا يشدد على نظافة الشوارع وإنهاء أزمة الباعة الجائلين

السبت 14/ديسمبر/2019 - 01:17 م
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بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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اجري اللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا جولة تفقدية بشوارع مدينة فرشوط لمتابعة اعمال توسعات شارع الجمهورية ومجمع اسواق مركز فرشوط، يرافقه عدد من القيادات التنفيذية.
تابع محافظ قنا اعمال ازدواج وتوسعات شارع الجمهورية بميدان الشهداء بطول 450 متر وعرض 28 متر بتكلفة اجمالية بلغت 450 ألف جنيه مشيرا الي انه سيتم تشجير الطريق من الجانبين والجزيرة الوسطى وذلك بهدف إضفاء مظهر جمالي موضحا أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية وتأمين السلامة والسيولة المرورية لمستخدميها.

وتفقد الداودي مجمع اسواق مركز فرشوط والذي يضم 140 بأيكة (120 بايكة للخضروات والفواكه – 20 بايكة للأسماك) وذلك في إطار خطة المحافظة لإقامة أسواق حضارية للباعة الجائلين وحرصًا على مصادر أرزاقهم.

كما تفقد المحافظ السوق العشوائي بالمدينة والتقي عدد من الباعة الجائلين وأكد لهم على ضرورة نقلهم الي مجمع الاسواق لمراعاة الشكل الجمالي للمدينة وفتح الطريق أمام المارة من المواطنين والسيارات للشوارع المؤدية من وإلى تلك المنطقة.
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