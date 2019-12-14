"سي إن أن": البيت الأبيض يقيد الوصول إلى مكالمات "ترامب" الخارجية

قام كبار مساعدي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتقييد عدد مسؤولي الإدارة المسموح لهم بالاستماع إلى مكالمات الرئيس الأمريكي الهاتفية مع الزعماء الأجانب، وفقًا لمصادر البيت الأبيض التي نقلت عنها شبكة "سي إن إن".





ووفقًا لمسؤول بالبيت الأبيض: "يُقال إن التطورات الجديدة جزء من محاولة للحد من أولئك الذين لديهم إمكانية الوصول إلى المكالمات إلى كبار مساعدي الرئيس فقط".





وحسب الشبكة: "لا يُسمح لأحد بالمكالمات. أغلق باب الإسطبل رسميًا بعد هروب الحصان".





في وقت سابق في الإدارة، كان مسموح لعدد أكبر من المسؤولين بالاستماع إلى المكالمات الهاتفية مع القادة الأجانب، بما في ذلك المساعدين من ذوي الخبرة الخاصة في البلدان التي يتم الاتصال بها.





الآن عندما يتحدث الرئيس الأمريكي على الهاتف مع قادة العالم، فإنه انضم إلى الدعوة من قبل حفنة من الآخرين عينهم "ترامب" إلى أعلى مستوى في الإدارة.





وحسبما جاء في شبكة "سي إن إن": "قام بتوقيع القائمة مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، الذي سينضم غالبًا إلى المكالمة بنفسه إلى جانب قائمة بالتناوب من المسؤولين بمن فيهم نائبه مات بوتينجر، ووزير الخارجية مايك بومبيو، والقائم بأعمال رئيس الأركان، مايك مولفاني، ونائبه روب بلير".





وكما قالت المصادر، تنطبق التغييرات أيضًا على نسخ مكالمات "ترامب" مع قادة العالم. من الآن فصاعدا، فهي متاحة لمجموعة أصغر بكثير من الناس داخل البيت الأبيض.





ووصف أحد مسؤولي البيت الأبيض مازحًا التغيير الذي تم إدخاله باسم "قاعدة فيندمان"، بعد المقدم ألكسندر فيندمان.





كان مدير مجلس الأمن القومي المعني بأوكرانيا من بين من استمع إلى محادثة "ترامب" الهاتفية في 25 يوليو مع الرئيس الأوكراني.





وقال مسؤول بالبيت الأبيض لشبكة "سي إن إن": "لن يسمع فيندمان مكالمة (25 يوليو) إذا حدث غدًا".





كشف فيندمان المزعوم، الدعوة حتى يتعلق الأمر أنه أبلغ محامي مجلس الأمن القومي.





تنبثق التغييرات المذكورة من تداعيات منذ مكالمة ترامب في 25 يوليو مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لتشكل المحور الرئيسي للتحقيق في المساءلة اللاحق الذي أطلقه الديمقراطيون.





لم يصدر أي تعليق رسمي من المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بخصوص التقرير.





يتوجه الديمقراطيون الأمريكيون حاليًا إلى خاتمة التحقيق في المساءلة، حيث أوصت اللجنة القضائية بمجلس النواب يوم الجمعة، 13 ديسمبر، بغقامة دعوة ضد دونالد ترامب، بالتصويت على الاقتراح في مجلس النواب الكامل المقرر عقده الأسبوع المقبل.





صوتت اللجنة بين 23 و 17 صوتًا للمضي قدمًا في مادتين من المساءلة ضد ترامب، إحداهما تتهمه بإساءة استخدام سلطته كرئيس للولايات المتحدة في محاولة لإجبار أوكرانيا على التحقيق مع مرشح الرئاسة الديمقراطي ونائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن؛ والمادة الأخرى تتهم ترامب بعرقلة تحقيق الكونجرس في هذه القضية.





بدأ الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي في سبتمبر تحقيقًا في قضية المساءلة ضد دونالد ترامب، بعد أن زعمت شكوى من المخبرين أن الرئيس الأمريكي ربما أساء استغلال سلطته من خلال استخدام المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا كرافعة للضغط على الرئيس فولوديمير زيلينسكي خلال مكالمة هاتفية في 25 يوليو للتحقيق في أنشطة نائب الرئيس السابق جو بايدن وابنه هانتر، الذين جلسوا في مجلس إدارة شركة الطاقة المحلية، بوريزما.





نفى دونالد ترامب ارتكاب أي مخالفات، وأصدر نسخة من الدعوة ووصف التحقيق في اتهامه بأنها جولة أخرى من "قمامة مطاردة الساحرات" تهدف إلى تشويه سمعته قبل التصويت عام 2020.