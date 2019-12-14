Advertisements أخبار مصر أخبار مصر جولة تفقدية للرئيس السيسي بالدراجة في شرم الشيخ (صور) السبت 14/ديسمبر/2019 - 01:06 م Advertisements Advertisements قام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بجولة تفقدية بالدراجة فجر اليوم السبت بمدينة شرم الشيخ.صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. Advertisements أخبار تهمك أخبار الزمالك اليوم الجمعة: مرتضي منصور يتوعد الأهلي.. موعد مباراة الأبيض المقبلة.. الزمالك يفاوض 4 لاعبين من الأحمر منذ حوالي 14 ساعة تعليق عمرو أديب على استقبال الدوحة قائد القوة البحرية الإيرانية منذ حوالي 5 ساعات رد فعل مفاجئ من لاسارتي بعد تعاقد الأهلي مع كهربا منذ حوالي 21 ساعة أول قرار من الزمالك بعد انتقال كهربا للأهلي منذ حوالي 6 ساعات عبد الحفيظ يكشف مميزات صفقة كهربا ويوضح السبب وراء عقوبة ربيعة منذ حوالي 13 ساعة عاجل - كهربا مهدد بالإيقاف 6 أشهر منذ حوالي 16 ساعة عمرو أديب: "أردوغان لازم ياخد على دماغه بالجزمة القديمة" منذ حوالي 13 ساعة عاجل.. كشف حقيقة زواج أحمد السعدني وندى موسى منذ حوالي 10 ساعة الزمالك يجهز ملف كامل لعقاب كهربا منذ حوالي 9 ساعات أول رد لوالد الطفل مروان بطل فيديو التعذيب منذ حوالي 14 ساعة عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً منذ يوم أزمة حادة تواجه برشلونة قبل الميركاتو الشتوي منذ ساعة و 8 دقيقة حسين الشحات يوجه رسالة لـ"كهربا" بعد انتقاله للأهلي منذ حوالي 6 ساعات عاجل.. الزمالك يطلب تعويض 5 مليون يورو بعد انضمام كهربا للأهلي منذ حوالي 22 ساعة موعد ظهور كهربا في تدريبات الأهلي منذ يوم عاجل - ردًا على ضم كهربا.. الزمالك يُجهز للتعاقد مع 4 لاعبين من الأهلي منذ حوالي 17 ساعة