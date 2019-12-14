قبل لقاء الهلال والترجي.. 4 انجازات عربية تاريخية في كأس العالم للأندية

مواجهة عربية نارية تجمع بين الهلال السعودي والترجي التونسي اليوم السبت 14 ديسمبر 2019، ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية، حيث تقام المباراة على ستاد جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية "الدوحة".





وتنطلق أحداث المواجهة المثيرة بين الترجي والهلال في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مدينة القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والسادسة مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، وتذاع عبر قناة bein sports hd 1 بتعليق (حفيظ دراجي)، ويبحث كلا الفريقين تحقيق الفوز والتأهل للدور نصف النهائي للبطولة.





انجازات تاريخية للأندية العربية في مونديال الأندية:





ويخوض فريقي الترجي والهلال منافسات النسخة الحالية من بطولة كأس العالم، بطموحات تحقيق انجاز تاريخي بالوصول للمباراة النهائية والمنافسة على لقب البطولة هذا العام، وكتابة اسماءهما في سجل الانجازات العربية بالبطولة المونديالية، والتي سبق وحققها "العرب" بالمونديال في النسخ السابقة وأبرزها:





- الأهلي 2006:





أول انجازات الأندية العربية في بطولة كأس العالم للأندية هي تتويج الأهلي المصري بـ"برونزية" البطولة عام 2006 بعد فوزه على فريق كلوب أمريكا المكسيكي 2-1 في نسخة البطولة التي أقيمت باليابان.





- السد القطري 2011:





كرر فريق السد القطري انجاز النادي الأهلي في نسخة كأس العالم2011، وحصد "برونزية" البطولة العالمية بعدما تغلب على فريق كاشيوا ريسول بنتيجة 5 -3 بركلات الترجيح.





- الرجاء المغربي 2013:





حقق فريق الرجاء المغربي انجازًا رائعًا بالحصول على المركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة كأس العالم عام 2013، بعد الخسارة في المباراة النهائية بنتيجة 2-0.





- العين الاماراتي:





واصلت الأندية العربية انجازاتها في بطولة كأس العالم للأندية، وحقق فريق العين الاماراتي المركز الثاني والميدالية الفضية في نسخة البطولة عام 2018 التي اقيمت بالامارات، بعد الخسارة في النهائي أمام ريال مدريد 3-1.



