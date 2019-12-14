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"التضامن": تأهيل الطفل ضحية التعذيب وأمه نفسيا قبل إعادته لها (فيديو)

السبت 14/ديسمبر/2019 - 01:04 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إن فريق التدخل السريع كان متواجد طوال اليوم بالأمس مع الطفل مروان ضحية التعذيب من والدته، وأشرفوا على إيداعه بواحدة من أكثر دور الرعاية تميزًا في مصر، وحالته الصحية جيدة جدًا وتم تقديم الرعاية الشاملة له.

وأوضح "العقبي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم السبت، أن غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع حالة الطفل مروان بشكل حثيث، وحتى فجر الأمس كانت تتابع تسلمه للدار ووضعه بغرفة مناسبة، واليوم تواصلت مع الدار للاطمئنان على حالته.

وأكد المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم تأهيل الأم والطفل نفسيًا بعد واقعة تعنيفه لمعالجة حالتهما النفسية، مشددًا على أنه لن يتم تسليم الأم للطفل إلا بعد ثبوت أنها تؤتمن عليه ومؤهلة للتعامل معه، وإلا سيظل في حوزة دار الرعاية للاهتمام به.
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