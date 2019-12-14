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الأرصاد تحذر المواطنين من ممارسة هذا الأمر

السبت 14/ديسمبر/2019 - 01:21 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور مصطفى محمد، وكيل إدارة التنبؤات البحرية بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد نشاط للرياح المثيرة للأتربة على السواحل الشمالية، والوجه البحري، والقاهرة، كما تكثر السحب المنخفضة والمتوسطة.

وأشار "محمد"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أنه اعتبارًا من مساء اليوم ستشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار تبدأ من السواحل الشمالية لتشمل كافة أنحاء البلاد غدا، منوهًا بأن موجة الطقس السيىء ستكون متوسطة الشدة على القاهرة.

وأوضح أننا لن نشهد شبورة هذه الفترة، منوها بأن هناك اضطرابا في البحر المتوسط حيث يصل ارتفاع الموج إلى 4 متر، محذرًا من ممارسة الأنشطة البحرية خلال تلك الأيام، بينما حركة البحر الأحمر معتدلة.
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