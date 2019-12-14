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فايلر يجهز مع معاونيه خطة عبور موقعة حرس الحدود

السبت 14/ديسمبر/2019 - 12:24 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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يعقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع جهازه المعاون قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة؛ من أجل مراجعة كافة التحضيرات الخاصة بمباراة حرس الحدود المقرر لها السابعة والنصف مساء غدٍ الأحد في الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا اليوم عقب انتهاء المران الجماعي المقرر إقامته على ملعب التتش بالجزيرة.

ويعلن رينيه فايلر المدير الفني للفريق قائمة معسكر مباراة حرس الحدود عقب انتهاء المران الرئيسي اليوم.

ويحتل الفريق الأحمر المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة برصيد 15 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن المقاولون العرب صاحب الصدارة علما بأن الأهلي يمتلك مباراتين مؤجلتين.
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