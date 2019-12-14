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أخيرًا.. محمود متولي ينتظم في التدريبات الجماعية بالأهلي

السبت 14/ديسمبر/2019 - 12:23 م
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محمود متولي
محمود متولي
علي نبوي
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شارك محمود متولي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش تحت إشراف ديفيد سيزا المدرب العام.

وشارك متولي في المران البدني وتدريبات الكرة، بعد تعافيه من إصابته بتمزق في العضلة الخلفية والتي أبعدته عن المشاركة الجماعية.

وقام متولي بتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة الماضية، وأجرى أشعة مؤخرا للاطمئنان على حالته والتعرف على نسبة الالتئام في موضع الإصابة قبل مشاركته في المران الجماعي.

وكان متولي قد تعرض للإصابة بمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة الفريق الأحمر أمام الزمالك في شهر سبتمبر الماضي بنهائي كأس السوبر المصري.
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