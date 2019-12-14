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محاضرة بالفيديو تجهز الأهلي لمباراة حرس الحدود

السبت 14/ديسمبر/2019 - 12:22 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر محاضرة فنية بالفيديو مساء اليوم داخل معسكر الفريق استعدادًا لمواجهة حرس الحدود.

تشهد المحاضرة استعراض لقطات مجمعة لمباريات المنافس، وشرح نقاط القوة والضعف ومراجعة التعليمات والواجبات المكلف بها اللاعبون استعدادا لمواجهة الغد.

ويخوض الأهلي مع نظيره حرس الحدود مباراة مهمة في السابعة والنصف مساء غد الأحد في الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز.

ويحتل الفريق الأحمر المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة برصيد 15 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن المقاولون العرب صاحب الصدارة علما بأن الأهلي يمتلك مباراتين مؤجلتين.
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