بالأرقام.. واتفورد "تميمة حظ" محمد صلاح مع ليفربول

يستعد الدولي المصري محمد صلاح لخوض مواجهة جديدة بقميص فريق ليفربول اليوم السبت، ضد فريق واتفورد، على ستاد "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج).





وتقام مباراة ليفربول ضد واتفورد في تمام الساعة الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت مدينة القاهرة، والثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع المباراة عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية، ويسعي فريق ليفربول لتحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث للمباراة.





ويعتبر فريق واتفورد "تميمة الحظ" بالنسبة للدولي المصري محمد صلاح مع ليفربول بالدوري الإنجليزي.





واتفورد ضحية "صلاح" المفضلة في الدوري الإنجليزي:





فريق واتفورد يعد الضحية المفضلة لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي حيث خاض الفرعون المصري 4 مواجهات سابقة ضد فريق واتفورد بالبريميرليج، ونجح في تسجيل 6 أهداف، كما صنع هدفين، أكثر من أهدافه في أي فريق أخر بالبطولة المحلية في انجلترا، ويسعي "مو" لمواصلة التهديف في شباك منافس الريدز في مباراة اليوم.





أول أهداف "صلاح" مع ليفربول في شباك واتفورد:





كان فريق واتفورد شاهدًا على أول أهداف محمد صلاح بقميص ليفربول في مباراة جمعت الفريقين في الدوري الإنجليزي موسم 2017 – 2018 وانتهت بالتعادل الايجابي بين الفريقين 3 – 3 .





محمد صلاح "سوبر هاتريك" أمام واتفورد:





من الأرقام المميزة لمحمد صلاح أمام فريق واتفورد، هو تسجيله 4 أهداف في شباك واتفورد وهو الـ سوبر هاتريك الوحيد له مع ليفربول، وجاء في مباراة الفريقين بالدوري موسم 2018 – 2019 والتي انتهت بفوز الريدز 5-0.



