تحذيرات من الرياح القوية بعدد من الجهات..

أكد إلياس عثمان عن المعهد الوطني للرصد الجوي، أن أبرز عنصر جوي مسجل اليوم يكمن في الرياح القوية جدا، التي تتراوح سرعتها القصوى بين 60 و80 قرب السواحل وبالمرتفعات.





وأشار عثمان في البرنامج الإذاعي 'صباح الخير ويكاند'، اليوم السبت 14 ديسمبر 2019، بأ نه تم أمس تسجيل 120 كلم في الساعة في عين دراهم، و90 كلم /الساعة في تونس العاصمة، و110 كلم / الساعة بالوطن القبلي و115 كلم في الساعة في القصرين.





كما أكد أن عنصر الرياح يتواصل اليوم وتكون قوية جدا، وتتراوح سرعتها القصوى بين 50 كلم في الساعة قرب السواحل وبالمرتفعات، وتتجاوز مؤقتا 90 كلم/س في شكل هبّات وتكون مثيرة محليا للرمال والأتربة بالجنوب.





وأشار إلى أن البحر يكون عنيفا بالشمال وهائجا فشديد الهيجان ببقية السواحل، ومن المنتظر تسجيل بعض الأمطار الضعيفة صباحا في مناطق الشمال، ويعود الاستقرار التدريجي في الأحوال الجوية بداية من صباح الأحد.