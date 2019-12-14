أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم السبت 14/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم السبت 14/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أجرت كوريا الشمالية، صباح اليوم السبت، تجربة صاروخية جديدة وصفتها بالـ"مهمة" في موقع لإطلاق الأقمار الصناعية.

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، بيانا، أكدت فيه استهداف سلاح الجو لمواقع تخزين الطائرات التركية المسيرة (TB2) بالكلية الجوية العسكرية بمصراتة، ما أسفر عن فجارات متتالية واحتراق هناجر الطائرات التركية.

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، بيانا، أكدت فيه استهداف سلاح الجو لمواقع تخزين الطائرات التركية المسيرة (TB2) بالكلية الجوية العسكرية بمصراتة، ما أسفر عن فجارات متتالية واحتراق هناجر الطائرات التركية.