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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت

السبت 14/ديسمبر/2019 - 11:19 ص
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم السبت 14/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || تجربة صاروخية جديدة لكوريا الشمالية

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت
أجرت كوريا الشمالية، صباح اليوم السبت، تجربة صاروخية جديدة وصفتها بالـ"مهمة" في موقع لإطلاق الأقمار الصناعية.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || الجيش الليبي يوجه ضربة عسكرية قوية لتركيا
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت
أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، بيانا، أكدت فيه استهداف سلاح الجو لمواقع تخزين الطائرات التركية المسيرة (TB2) بالكلية الجوية العسكرية بمصراتة، ما أسفر عن فجارات متتالية واحتراق هناجر الطائرات التركية.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || مواطن لبناني يضرم النار بنفسه في طرابلس
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت
أضرم مواطن لبناني النار بنفسه، مساء أمس الجمعة، في مدينة طرابلس، بسبب عدم توافر المال لديه لمعالجة ابنته، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.
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ليبيا لبنان كوريا الشمالية طرابلس تجربة صاروخية الردع النووي الجيش الليبي

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